A festa de Costa em Otava

Otava é conhecida como a cidade que o divertimento esqueceu. O comércio fecha portas ainda a tarde vai a meio e os restaurantes esvaziam antes das 20h durante a semana. Ontem, no entanto, houve uma excepção. No clube Lusitânia, o salão de festas encheu-se de emigrantes portugueses para saudar o primeiro-ministro António Costa.

Da porta da entrada ao palco foram dez minutos de abraços e beijinhos, de gente que nunca tinha visto um chefe de Governo de Portugal em carne e osso (Durão Barroso foi o último a deslocar-se a este país, em 2003), incapaz de disfarçar o embevecimento, apesar do atraso de quase uma hora (o encontro estava marcado, originalmente, para as 18h locais, 23h em Lisboa).

Com o político já em frente ao microfone, entoou-se primeiro o hino canadiano, com poucos a aventurarem-se em cantorias. Porém, quando soaram os primeiros acordes da Portuguesa parecia que a selecção jogava em casa. No final, um aplauso longo, com muitas lágrimas à mistura.

“Não havia melhor maneira de começar a viagem ao Canadá do que passar aqui pelo Lusitânia”, rejubilou Costa.

António Costa ao Expresso e uma claque

Com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, e o embaixador português no Canadá, José Moreira da Cunha, presentes, o líder socialista recordou a “forte ligação” de ambos os países, por via da presença de uma extensa comunidade lusa, das ligações comerciais, intensificadas a partir do início deste ano com a entrada em vigor do acordo de livre comércio entre o país norte-americano e a União Europeia (CETA, sigla em inglês), e da participação conjunta na NATO.

A propósito de uma frase de Vasco Cordeiro, que referiu a necessidade de “reavivar a ligação entre a terra-mãe e o Canadá”, o primeiro-ministro explicou em exclusivo ao Expresso que tal “materializa-se, desde logo, através da importância do CETA e também através deste sinal forte, fruto da minha visita”.

Quem estava nas imediações, gostou do que ouviu, gerando-se uma claque. “Sim senhor! Muito bem!”, disse Jorge Pires, reformado do sector agrícola, especializado no cultivo de cogumelos, antes de um abraço que engoliu o chefe do Executivo.

Perante tamanha manifestação de afecto colectivo, ainda procurámos saber se Costa irá debater com o homólogo canadiano, Justin Trudeau, a questão dos portugueses que chegam com visto de trabalho válido por dois anos, renovável por igual período, mas que no final do qual são obrigados abandonar o país de acolhimento.

“A embaixada estará a tratar disso”, rematou sem mais explicações.

Ontem, Jack Oliveira, membro do quadro de dirigentes do maior sindicato de construção civil da América do Norte, o Laborers International Union of North America (LIUNA), que conta com mais de meio milhão de membros, revelou-nos o desejo de que Costa e Trudeau dialoguem sobre o trânsito destes operários nacionais forçados a regressar a Portugal ou a mergulhar na clandestinidade.

“Isto não faz sentido porque precisamos de operários, visto que há muita construção. A economia local vive disso. Este sistema não funciona. Treinamos e investimos em trabalhadores para os ver partir quatro anos depois e eles, por seu lado, continuam sem perspectivas de uma vida estável”

“Encontro” marcado

Uma hora de festejos depois, Costa abandonou as instalações do Lusitânia. Após entrar no mastodôntico Chevrolet Suburban preto, baixou o vidro escuro para o adeus final. “Encontro-me consigo em Lisboa. Vou lá em Junho”, gritou Ermelinda da Costa, que vive há 50 anos fora do país natal. O primeiro-ministro sorriu e prometeu: “Fica combinado”.

António Costa permanecerá esta manhã na capital canadiana, onde terá uma reunião oficial com Trudeau, que o Expresso irá acompanhar, tendo em vista a publicação de uma reportagem na edição de sábado.

Ao início da tarde, o chefe do Executivo nacional partirá para a cidade de Kingston. Sexta-feira chegará a Toronto e sábado terminará a viagem em Montreal, após quatro dias dedicados a uma agenda com uma forte componente económica