PCP traz Mexia e Frasquilho para a discussão

Comunistas dispostos a contribuir para a “denúncia e o combate” das ligações entre políticos e os grandes grupos económicos. “A utilização do Estado como um instrumento de interesses” é “um dos elementos que caracterizam” a política de PS, PSD e CDS, dizem. E recordam o envolvimento de António Mexia e de Miguel Frasquilho com o Grupo Espírito Santo

Em comunicado, o Gabinete de Imprensa do PCP, pronunciou-se sobre "a relação entre ex-governantes e o BES e outros grupos económicos". É a resposta comunista às iniciativas lançadas, primeiro pelo PSD e depois pelo Bloco de Esquerda, de levar ao Parlamento o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, suspeito de ter recebido pagamentos do GES e de favorecimento à EDP.

O PCP não descarta a possibilidade de viabilizar uma comissão parlamentar de inquérito, mas não o afirma categoricamente. "Sem prejuízo da chamada do ex-ministro Manuel Pinho à AR e da comissão de inquérito já anunciadas", sublinham, os comunistas assumem "dar o seu contributo empenhado". No entanto, o objetivo é mais vasto: denunciar e combater "as situações de subordinação do poder político ao poder económico".

Neste objetivo cabem muitos políticos e outros tantos governos. "A continuada subordinação de sucessivos governos ao poder económico é um dos elementos que caracterizam a política de direita, protagonizada por PS, PSD e CDS, e que mais corrói a democracia", afirmam os comunistas. E nesta "utilização do Estado como um instrumento de interesses não declarados tem tido na rotatividade de quadros entre os órgãos de governo e os grupos económicos um elemento estruturante".

É aqui que entram expressamente dois antigos responsáveis do PSD. Os comunistas lembram que "o mais recente caso envolvendo o ex-ministro Manuel Pinho, o BES, a EDP" também remete para "o ex-ministro António Mexia" e "é importante que sejam esclarecidos todos os seus contornos". É uma matéria judicial, assume o PCP, mas "a questão coloca-se, além da investigação criminal, no plano político".

O primeiro recado ficou dado. O segundo, que traz Miguel Frasquilho para a berlinda, vem logo a seguir. "O PCP salienta que este, como outros casos, é indissociável do processo de privatizações, da submissão às imposições externas, da recuperação do poder monopolista e da sua relação com a crescente subordinação do poder político ao poder económico", dizem. E recordam que, como alertaram na altura própria, "Manuel Pinho ou Miguel Frasquilho foram, sob diferentes formas, financiados pelo Grupo Espírito Santo".

Recorde-se que, no final do ano passado, o Expresso publicou uma investigação que relacionava o ex-presidente do AICEP a pagamentos extraordinários do GES. Segundo a investigação, o pai, a mãe e o irmão de Miguel Frasquilho receberam seis transferências entre 2009 e 2011 de uma conta na Suíça titulada pela Espírito Santo Enterprises, uma companhia offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas que o Ministério Público considera ter funcionado como um gigantesco saco azul do Grupo Espírito Santo (GES) para pagamentos não registados. Os valores das transferências para os familiares de Frasquilho somaram 54 mil euros e aconteceram numa altura em que o recém-nomeado chairman da TAP acumulava o lugar de deputado do PSD com o cargo de diretor da Espírito Santo Research, uma corretora do BES.