PCP quer alargar âmbito da comissão de inquérito sugerida pelo BE

O PCP vai apresentar quinta-feira uma proposta para alargar a comissão de inquérito sugerida pelo BE a outras áreas para além energia. Os comunistas acham que “há um conjunto de ligações entre os sucessivos governos e as principais empresas e grupos económicos” nacionais que indiciam “a utilização do Estado como instrumento de interesses”.

Segundo o Expresso apurou, a banca, os correios, as telecomunicações e os transportes são as áreas sobre as quais o PCP quer escrutinar. O intervalo de tempo sugerido pelo BE e que equivale aos mandatos dos últimos seis Governos (este incluído) pode ser o mesmo a considerar pela proposta comunista.



Esta quarta feira de manhã foi apresentada na mesa da Assembleia a proposta do BE para constituir uma comissão de inquérito as rendas da energia. O presidente da AR já anunciou ir solicitar a constitucionalidade do projecto, antes de proceder a qualquer decisão parlamentar. Os partidos com assento parlamentar têm até ao final de quinta feira para apresentar as suas propostas e sugestões sobre esta comissão de inquérito.