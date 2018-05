Carlos César: PS tem “vergonha” de casos como o de Manuel Pinho e José Sócrates

Carlos César, líder parlamentar e presidente do PS, assumiu esta quarta-feira que o partido sente “vergonha” das suspeitas de corrupção que recaem sobre Manuel Pinho e que esta vergonha “ainda é maior” no caso de José Sócrates por tratar-se de um ex-primeiro-ministro.

“A confirmar-se, é uma situação incompreensível e lamentável”, afirmou Carlos César em declarações à rádio TSF, no programa “Almoços Grátis”, defendendo que o caso de Manuel Pinho, em particular, “tem de ser esclarecido e punido”, do mesmo modo que foram avaliados, no passado, “outros casos de ministros e responsáveis que, na banca ou na política, tiveram comportamentos desviantes, irregulares ou até de alçada criminal”.

E a melhor forma de o esclarecer e resolver é através de uma Comissão de Inquérito, acrescentou o líder parlamentar, afastando a hipótese de discutir o assunto no Congresso do PS, que terá lugar na Batalha entre os dias 25 e 27 de maio. “Quando os políticos se encontram perante a necessidade de escrutinar alguém sob alçada da justiça não podem nem devem prescindir de o fazer”.

Já o social-democrata Luís Montenegro, também presente no mesmo programa, afirmou estranhar o “entusiasmo repentino” de Carlos César e do Partido Socialista pela Comissão de Inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda, uma vez que, havendo uma “imputação concreta espécifica, só é preciso confirmar se aconteceu”. De seguida, e com ironia, perguntou porque é que também não foi proposta uma comissão de inquérito para investigar as alegações que recaem sobre o ex-primeiro-ministro José Sócrates.

Carlos César garantiu ainda que estes assuntos e casos de alegada corrupção são discutidos nas reuniões internas e que é grande o desconforto no partido. “Penalizamo-nos muito, ficamos entristecidos e até enraivecidos com isto, com as pessoas que se aproveitam dos partidos políticos, e nomeadamente do nosso, e que tenham comportamentos desta natureza e dimensão.”