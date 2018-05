Salário mínimo nos €650? “Se quiserem optar por outro caminho, contam com a oposição da CGTP”

O percursos começou no Martim Moniz, em Lisboa, e acabou onde já se tornou hábito: junto à Fonte Luminosa, na Alameda. Arménio Carlos subiu esta terça-feira ao palco onde, perante as dezenas de pessoas que ali se encontravam e que considerou ser o “maior 1.º de Maio dos últimos anos”, exigiu ao Governo que fixasse em €650 o salário mínimo nacional no próximo ano.

“É necessário e urgente o aumento dos salários nos setores público e privado, mas também o aumento especial do salário mínimo nacional e, assim sendo, a Comissão Executiva e o Conselho Nacional anunciam a reclamação de que, no dia 1 de janeiro de 2019, o salário mínimo nacional deve passar para 650 euros”, defendeu. E continuou: “Basta de desculpas. É preciso recordar quando estávamos em recessão diziam que não era possível aumentar salários, entramos em estagnação e também não era possível aumentar. E agora falam-me num projeto cíclico - para não dizerem que a economia está a crescer - em que não é possível aumentar salários. Quando será possível? É urgente que o Governo assuma no próximo Orçamento de Estado uma clausula que assegure o aumento dos salários. Se quiserem ir por este caminho, contam com a CGTP. Se quiserem ir por outro caminho, contam com a oposição da CGTP.”

Arménio Carlos acusou o Governo de ser responsável de uma política de estagnação e defendeu que o Executivo “não pode continuar a dizer que é de esquerda quando converge com a direita nas questões laborais” e a faz acordos com o PSD sobre políticas de municipalização e fundos europeus. “Para avançar, o país tem de romper com a política de direita. O Governo tem de falar menos com Bruxelas e falar mais com os portugueses.”

O líder sindical referiu a necessidade de uma melhor redistribuição do dinheiro, que tem servido sobretudo para “salvar os bancos” quando tem estado em falta “na saúde, educação, tarda na Segurança Social e nem se vê na cultura”.

Sublinhou ainda a importância de combater a precariedade, uma situação que se não for atacada, defendeu, “vamos continuar a ter o mesmo problema que hoje temos”. “Se querem acabar com a precariedade não é fazendo de conta que se mexe em algumas coisas.”

Do Marquês aos Restauradores

No discurso desta tarde, Arménio Carlos anunciou a realização de “uma grande manifestação nacional” a 9 de junho, numa marcha entre o Marques de Pombal e os Restauradores, em Lisboa.

“Temos de intensificar a ação e a luta em todos os locais de trabalho e fazer de maio um mês de luta intensa. Expressar as reivindicações dos trabalhadores e do povo, exigir a rutura com a política de direita e a implementar uma política de esquerda e soberana, que abra portas a melhores condições de vida e de trabalho, que valorize o trabalho e os trabalhadores”, disse o líder da central sindical.

Arménio Carlos terminou ainda defendendo que devido à falta de emprego, autonomia económica e estabilidade,aqueles que “dependem da força de trabalho para viver nunca vão ter condições para ter filhos” - isto numa altura em que os dados mais recentes mostram que em Portugal o número de nascimento é inferior ao de mortes há nove anos consecutivos.

“Cada minuto que um trabalhador passa além do horário laboral, é um minuto roubado às crianças de terem os seus pais. O nosso tempo não é vendável e não pode ser apropriado pelos patrões. Há que reduzir a jornada laboral”, defendeu também, assegurando que na Concertação Social o “único compromisso” da CGTP é para com os trabalhadores.