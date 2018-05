“Quando o diálogo conduz a resultado zero, então é o momento de ir para a rua”

O local escolhido para a UGT assinalar o 1º de Maio este ano é próximo de Carlos Silva. É em Figueiró dos Vinhos que o líder da central sindical preside a Assembleia Municipal. Esta terça-feira, enquanto CGTP marchava no centro de Lisboa, Carlos Silva já falava perante as cercas de mil pessoas e defendia que era tempo de ir para a rua, porque o diálogo não tem tido resultado.

“Quando a via do diálogo conduz a resultado zero, então chega o momento de ir para a rua. E é isso que irá acontecer nos próximos dias”, disse Carlos Silva, apelando ao Governo que em tempo útil, “consiga estabelecer compromissos” que vão ao encontro das pretensões dos trabalhadores. “Há sempre tempo de conquistar a paz em detrimento do conflito.”

Carlos Silva defendeu a redução do IRC à taxa de 0% durante um período inicial de três anos para garantir a atração de empresas para o interior. “Por que não atribuir uma taxa de IRC [Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas] de 0% durante um período de início de implantação das empresas”, propôs em declarações à agência Lusa. Depois, a taxa seria depois aumentada gradualmente para outros níveis, explicou.

O assunto voltou a ser abordado pouco depois, durante o discurso no jardim municipal, onde considerou que devem ser criadas dinâmicas fiscais próprias para o interior do país, por forma a atrair investimento privado. “Viver no interior não é uma fatalidade, mas sim uma mais-valia para quem cá está, assim o Estado aposte na manutenção e melhoria dos serviços públicos, que não encerre escolas, que não encerre centros de saúde ou que não reduza os seus horários de funcionamento”, disse.

Carlos Silva propôs ainda um compromisso em Concertação Social para que a “chaga” da precariedade possa ser “combatida e erradicada gradualmente”, voltou a defender um aumento do salário mínimo nacional para €615 em 2019, bem como a necessidade do aumento dos ordenados na Função Pública e o descongelamento das carreiras.

“É tempo de o Governo ter um discurso mais virado para as pessoas. Já o teve, mas parece que estagnou”, disse à agência Lusa Carlos Silva, considerando que é preciso “acordar o país” e “acordar o Governo” para os desafios que há pela frente.

Para o líder da central sindical, “até agora, a economia tem tomado conta do social”, desafiando o Governo a "inverter essa tendência". “Se não conseguir, que pelo menos ponha lado a lado a economia e as preocupações sociais”, vincou.