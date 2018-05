Manuel Pinho vai à comissão de inquérito, mas não fala

Manuel Pinho vai comparecer à comissão parlamentar de inquérito. No entanto, o ex-ministro não deverá falar caso não seja ouvido primeiro pelos procuradores do Ministério Público, avança a SIC Notícias esta terça-feira.

O antigo ministro já tinha referido que não se ia apresentar à comissão sem antes ser ouvido no âmbito da investigação judicial. Com a criação da comissão parlamentar de inquérito à sua atuação, pode ser emitido um mandado de detenção caso Pinho não compareça.

Na quarta-feira, o Bloco de Esquerda vai entregar no Parlamento, uma proposta para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação de Manuel Pinho enquanto ministro da Economia e aos alegados pagamentos recebidos do Grupo Espírito Santo.

A 19 de abril, o Observador noticiou as suspeitas de Manuel Pinho ter recebido de uma empresa do BES, entre 2006 e 2012, cerca de um milhão de euros. Os pagamentos teriam sido realizados a “uma nova sociedade 'offshore' descoberta a Manuel Pinho, chamada Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises - também ela uma empresa 'offshore' sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e que costuma ser designada como o 'saco azul' do Grupo Espírito Santo”.

Pinho é também arguido no processo EDP, sob suspeita da empresa lhe ter pago um curso na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos.