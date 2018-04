PCP: caso de Manuel Pinho é “ indissociável do processo de privatizações” e “da submissão às imposições externas”

Em comunicado, os comunistas acusa os governos de política de direita - “protagonizada por PS, PSD e CDS” de corroerem a Democracia e apela ao esclarecimento do envolvimento do ex-ministro Manuel Pinho no caso BES

O PCP quer que “sejam esclarecidos todos os contornos” do envolvimento de Manuel Pinho e de António Mexia nos casos do BES e EDP. Esta segunda-feira, em comunicado, os comunistas sublinham que além do prosseguimento das investigações e processos judiciais, estes são casos que devem ser enquadrados no plano político.

“Este, como outros casos, é indissociável do processo de privatizações, da submissão às imposições externas, da recuperação do poder monopolista e da sua relação com a crescente subordinação do poder político ao poder económico”, lê-se no comunicado enviado às redações, em que acusa a política de direita, “protagonizada por PS, PSD e CDS”, de “continuada subordinação de sucessivos governos ao poder económico”.

Para os comunistas, é necessário “uma avaliação mais abrangente que aborde o conjunto de ligações entre sucessivos governos e as principais empresas e grupos económicos, não apenas no sector elétrico mas também em sectores como a banca, correios, telecomunicações ou transportes”.

A 19 de abril, o Observador noticiou as suspeitas de Manuel Pinho ter recebido de uma empresa do BES, entre 2006 e 2012, cerca de um milhão de euros. Os pagamentos teriam sido realizados a “uma nova sociedade 'offshore' descoberta a Manuel Pinho, chamada Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises - também ela uma empresa 'offshore' sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e que costuma ser designada como o 'saco azul' do Grupo Espírito Santo”.

Entretanto, este domingo, o presidente do PSD garantiu que que vai pedir a audição do ex-governante.