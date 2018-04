PSD vai dar "toda a atenção" ao veto presidencial à lei da Uber e Cabify

Para Rui Rio, há "alguma razão" no veto à lei das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros e o partido terá em conta as "recomendações" de Marcelo

O presidente do PSD afirmou este domingo que o partido vai prestar "toda a atenção" ao veto presidencial à lei das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros e terá em conta as recomendações quando voltar a ser discutida no parlamento.

"Não tive ainda oportunidade de ler o texto do senhor Presidente da República, mas tenho uma noção do que ele diz. E dá-me a ideia de que há alguma razão da parte" de Marcelo Rebelo de Sousa", afirmou Rui Rio na Guarda, durante uma visita à 5.ª Feira Ibérica de Turismo (FIT).

Como tal, o PSD dará "toda a atenção àquilo que são os reparos do senhor Presidente da República" e "quando a lei voltar a ser apreciada no Parlamento, o partido terá em conta essas recomendações", disse ainda Rio.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitou hoje ao parlamento que volte a apreciar a lei que regula a atividade de plataformas eletrónicas como a Uber ou a Cabify, pedindo ainda que a Assembleia da República modernize a legislação relativa aos táxis.