PSD não perdoa leis de Pinho na energia

O PSD vai puxar para o topo da sua agenda a questão dos custos da energia, inflacionados pelas rendas da EDP negociadas no tempo de Manuel Pinho. Essa preocupação estava na moção de estratégia com que Rui Rio foi eleito líder do PSD, e as suspeitas sobre o ex-ministro de Sócrates tornaram mais evidente a ausência de boas razões para que os contribuintes suportem custos tão elevados. “As decisões de Manuel Pinho em 2007 foram altamente penalizadoras para o país”, diz ao Expresso o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, que é o porta-voz do partido para a área do Ambiente e Energia no Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD.

As rendas da energia, diz, são uma preocupação para quem olha “para o futuro do país e as condições de competitividade e crescimento da economia portuguesa”. É um ponto de divergência com o atual Governo, garante. “Uma forma de aumentar a competitividade e o crescimento é reduzir os custos de contexto para as empresas, e, nesse aspeto, há muito tempo que está identificada a necessidade de reduzir os custos da energia, que são excessivos para empresas e famílias.” Uma herança, lembra Malheiro, de “decisões do passado, nomeadamente do Governo de José Sócrates, do qual também faziam parte António Costa e Vieira da Silva, entre outros, e que tinha Manuel Pinho como ministro da Economia”.

Um dos especialistas que a direção social-democrata tem ouvido sobre esta matéria é Henrique Gomes, primeiro secretário de Estado da Energia do Governo de Passos, que se demitiu ao fim de nove meses em funções por não conseguir impor uma forte redução das rendas fixas da energia. “Não faz parte do CEN, mas é uma das pessoas que nos está a ajudar”, confirma Salvador Malheiro.

Apesar da catadupa de notícias sobre as relações suspeitas entre Manuel Pinho, o Grupo Espírito Santo e a EDP, o vice-presidente do PSD não fala daquilo que “compete à Justiça”. Mas aponta o dedo às consequências desses contratos. “São decisões que não foram acertadas nem têm uma justificação do ponto de vista do interesse nacional. As taxas de rentabilidade da EDP são pornográficas e estão estabelecidas em contratos leoninos. Se fica a dúvida sobre a existência de contrapartidas, isso é um assunto para a Justiça investigar. Do ponto de vista político, a questão é que continuamos a pagar um preço demasiado caro por essas decisões.”

Salvador Malheiro detalha três questões decididas por Pinho e que, para o PSD, explicam os valores excessivos que os portugueses continuam a pagar. Antes de mais, a fórmula de cálculo dos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual). Trata-se de uma compensação recebida pela EDP desde julho de 2007, com uma “garantia de rentabilidade extremamente elevada, que não teve em conta o interesse nacional, mas apenas o interesse particular da EDP”. Por outro lado, questiona as condições em que foi feito, também por Pinho, o alargamento da concessão de barragens à EDP. Por fim, o vice social-democrata critica o exagero de pontos de produção de energia de fontes renováveis com tarifas garantidas, que em muitos momentos obriga o Estado a pagar energia a um preço muito superior ao de mercado e que muitas vezes o país nem consegue consumir. “Houve um exagero de projetos de produção de energia renovável com tarifas garantidas, sem avaliar as implicações para o futuro”, acusa.

A cimeira adiada

O excesso de produção nacional de energia nalguns momentos e o preço demasiado elevado que os consumidores pagam relacionam-se com outra questão a que o PSD está atento: a interligação energética entre Portugal, Espanha e França. A UE já anunciou o financiamento dessa ligação, pelo golfo de Biscaia, com 578 milhões de euros. Um projeto que avançará depois de uma cimeira entre a Comissão Europeia e os governos de Lisboa, Madrid e Paris. Mas o PSD tem informações de que esse encontro estará a ser obstaculizado por Portugal e Malheiro questiona se haverá pressões sobre o Executivo para o adiar. Para tirar essa e outras questões a limpo, o PSD vai chamar ao Parlamento o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

Questionado sobre o facto de a cimeira não ter ainda sido marcada, Seguro Sanches disse ao Expresso que “a razão fundamental é a necessidade de acertar quatro agendas (Portugal, Espanha, França e Comissão Europeia)”. O governante assegurou, no entanto, que o dossiê das interligações tem vindo a ser trabalhado ao longo dos últimos meses nas reuniões ministeriais da UE.