Odete Santos despede-se da política. “Ficarei por aqui”

A sala do Fórum Municipal Luísa Todi estava cheia e o público, todo de pé, batia palmas. Fragilizada por uma doença que a atingiu há uns anos e lhe condiciona os movimentos, Odete Santos sobe, amparada, a pequena escadaria que a leva ao palco. O apoio é dado por Manuela Pinho, uma amiga e camarada de partido que agora a ajuda e acompanha. Dali até à tribuna são poucos passos, mas o corpo não obedece como dantes, torna a escalada lenta e difícil. Mas, à frente do microfone e sob o foco das luzes, Odete muda. Logo às primeiras palavras, está de volta. “Obrigada”, diz na habitual voz rouca e arrastada. Agradece a escultura que a Câmara de Setúbal lhe oferece pelo trabalho que prestou nos dois mandatos como presidente da Assembleia Municipal do concelho. Uma prenda de vida que agarra ao peito e promete que irá colocar não sabe onde: “Num ponto de honra lá na minha casa...”

Já há sorrisos e saudades na plateia. Odete Santos sempre foi assim como deputada, de palavra solta e franca, muitas vezes uma ‘carta fora do baralho’ da contida bancada parlamentar comunista onde se sentou durante quase 27 anos. Saiu pelo seu próprio pé, renunciando a cumprir um mandato por se sentir “cansada” e com a sensação do dever cumprido. Na sua última presença no plenário, despediu-se com um “até amanhã, camaradas”, dito já em lágrimas e perante os aplausos gerais, vindos da esquerda até à direita. A emoção passou em força, nesse dia, pelo hemiciclo de São Bento.

Agora, onze anos passados, Setúbal escolhe o dia 25 de Abril para a homenagear. É também uma antecipação da festa do aniversário de Odete Santos, que, no dia seguinte, completará 77 anos. Há muito que a ex-deputada não precisa de cartão de visita, mas a câmara preparou uma apresentação através de um filme de vida. Na plateia, só alguns membros do comité central e sindicalistas, assistem à cerimónia, que não foi amplamente divulgada pelos canais partidários. Já sobre a ausência da hierarquia do PCP, a justificação era simples: à mesma hora, no Parlamento, decorriam as comemorações dos 44 anos da revolução.

Jerónimo de Sousa não esteve em Setúbal, mas seria o primeiro a surgir no ecrã gigante instalado no Fórum Luísa Todi. Elogiou a sua velha companheira de bancada pela forma “espontânea, solta e irreverente” como atuava politicamente. “Uma mulher que tomou partido” e “uma figura ímpar”, resumiu o líder comunista. Surgiram ainda as vozes de Ilda Figueiredo e de Octávio Teixeira, filmados à frente da Assembleia onde todos trabalharam juntos, a elogiar a “força da palavra, a alegria natural, a confiança e a firmeza de carácter” de Odete Santos. Os camaradas de armas sabem que ela soube “conquistar a simpatia do povo”, recordando como, em manifestações públicas, muitas vezes os jovens gritavam “Odete, Odete” à sua passagem.

Laborinho Lúcio, ex-ministro da Justiça do PSD no cavaquismo, daria a cara por mais uma dose de elogios à sua adversária política. “Firme e sem nunca fazer cedências”, tinham em comum o amor pelo Direito e como “ponto de encontro as poesias de Brecht”. O ex-governante fez-lhe as devidas vénias. Odete Santos reconheceu-lhe a coragem. “Conseguiram esta coisa espantosa de porem o Laborinho Lúcio a dizer bem de mim”, disse no discurso feito integralmente de improviso. “Hoje, posso reconhecer, que ele tem uma mente brilhante”, responde, devolvendo os cumprimentos.

“Consegui!”

A arte de Odete foi sempre essa: dizer coisas sérias com graça. Há sempre um aparte, um termo especial, um diminutivo ou um gesto descontraído que é capaz de desanuviar os ambientes, retirar cerimónia e pôr toda a gente à vontade. Quando é preciso controlar a emoção, a ex-deputada socorre-se dos poetas. “Eles sabem transmitir melhor as emoções de cada um”. E se o discurso segue para o passado, “olhando para trás”, prefere passar a vida em revista com o apoio seguro de Jorge de Sena e do “não hei de morrer sem saber qual é a cor da liberdade”. Pelo meio, a certeza absoluta de que teve “uma vida, de facto extraordinária” e um lamento: “Posso ter pena de não ter feito mais, mas as forças e a saúde não deram”.

“Caminhamos a passos largos para a terra do esquecimento”, proclama. “Também não podia ser normal sermos lembrados toda a vida e mais seis meses. Senão só havia fantasmas à nossa volta, credo!”, atira. Prefere não mencionar nada, para não esquecer facto, data ou pessoa que lhe tenha marcado a sina. “Fico-me por aqui”, afirma. Mas emenda: “Não no discurso, porque quero acabar com um poema bonito”. Ary dos Santos fechou a festa, com Odete a declamar que não se fechem “as portas que Abril abriu”. A ex-deputada sai do palco e, depois de beijos e muitos abraços, pede para descansar. “Tenho mais ou menos feito algumas coisinhas”, diz ao Expresso. Mas tudo longe dos holofotes. “A vida pública dá algumas chatices, mas dá também muitas alegrias”.

Ela, que fugiu muitas vezes da discreta conduta que o partido impõe, está de pazes feitas com tudo. Ainda estava no Parlamento quando aceitou integrar o elenco de duas peças de revista — “Arre Potter qu’é demais” e “Vá para fora... ou vai dentro” — em pleno Parque Mayer. “Sei que provocou escândalo, mas estive-me nas tintas para isso “, disse na altura. Arriscou idas à “Cinco para a Meia-Noite”, ora com Filomena Cautela ou com Nilton. Avançou em defesa de Álvaro Cunhal no concurso da RTP do “Melhor português de sempre”, que viria a dar a vitória a Salazar e um escândalo em direto de Odete Santos a denunciar “o branqueamento do fascismo”.

Foi sempre assim, sem papas na língua. Como quando participou no concurso “Dança Comigo”, na RTP. No júri, estava Ricardo Araújo Pereira, que deixou escapar a piada de que era a primeira vez que via um deputado suar. Odete Santos não gostou, replicou contra as “generalizações abusivas”. Em direto, o humorista teve de reconhecer que era “um palerma”. A deputada não desmentiu: “Foi você que o disse. Eu não o classificava como palerma”.