Jerónimo decreta luta contra "poder absoluto" do PS

O secretário-geral do PCP elegeu neste domingo a luta contra um "poder absoluto" [do PS] como a tarefa prioritária dos comunistas nos próximos tempos. "A questão central que se vai colocar é se entregamos qualquer poder absoluto, ou se reforçamos o PCP, para ter mais voz, para ter mais possibilidade de dar força à luta e conseguir novos avanços, e a reposição de rendimentos e direitos, e dar mais força à ideia de uma política alternativa, patriótica e de esquerda de que Portugal precisa", afirmou Jerónimo de Sousa, durante um almoço comemorativo do 44.º aniversário do 25 de Abril, no Pavilhão José Gouveia, na freguesia de São João da Talha, em Loures.

Antes, o líder do PCP salientara que a influência dos comunistas, com o PS sem um Governo maioritário, foi decisiva para os "avanços" registados desta legislatura. "Estes são avanços que só se tornaram possíveis com a luta e numa correlação de forças em que o PS não dispõe de um Governo maioritário. Avanços que vão para além do que o Governo do PS previa e admitia", afirmou.

"Não nos iludamos, camaradas, porque lemos o programa do PS, porque lemos o programa do Governo. Não teria sido feito nem meio caminho se não fosse a persistência, a ação, a intervenção, o papel e a proposta do PCP neste quadro da correlação de forças", sustentou Jerónimo de Sousa. Daqui resulta "uma conclusão óbvia" para o futuro próximo, acrescentou: o reforço do PCP para assim evitar "qualquer poder absoluto".

Contra a "ditadura" do défice...

Antes, já o secretário-geral do PCP acusara o Governo por este fazer do défice "uma questão de ditadura", e contestara a meta inscrita no Programa de Estabilidade. Jerónimo lembrou que os valores previstos para o pagamento de juros da dívida nos próximos quatro anos ultrapassam os 30 mil milhões de euros: "Isto significaria, camaradas, três orçamentos anuais para todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Isto significaria, noutras áreas, resolver problemas estruturais com que o nosso país é confrontado". Em seguida, lamentou: "Mas não, decidiram que esta questão do défice é uma questão de ditadura, em que a União Europeia quis reduzir para 1,1%, depois o Governo, mais papista que o Papa, resolveu 0,7%".

Sobre aquele valor, questionou o secretário-geral do PCP: "Por que razão tem de ser 0,7%, ou até mesmo 1,1%, se precisamos como de pão para a boca de investimento público para resolver os nossos problemas, os problemas do país, na saúde, da educação, nas infraestruturas, no plano do desenvolvimento económico? Porquê? É uma forma de dizer que continuam bem comportados perante a União Europeia".

... e o espalhafato do Bloco Central

Se contestou o que considera a submissão do Governo a Bruxelas, Jerónimo de Sousa não foi menos crítico da recente aproximação entre PS e PSD. Sobre os acordos que o primeiro-ministro, António Costa, assinou com o presidente do PSD, Rui Rio (relativos a fundos comunitários e à descentralização), o secretário-geral do PCP disse que eles têm "inegável significado político, significado expresso não só na relevância política das matérias tratadas, mas pela ostensiva visibilidade e pompa espalhafatosa com que o ato se realizou".

O entendimento entre Costa e Rio levou Jerónimo a marcar mais distâncias com o partido que apoia no Parlamento. "Não vai na direção certa, na direção de Abril, o PS e o seu Governo quando procuram a solução para os problemas dos trabalhadores, do povo e do país com o PSD e o CDS-PP, como não segue um bom caminho que vá ao encontro de Abril quando alarga essa convergência a novos domínios", disse o secretário-geral do PCP.

Jerónimo de Sousa criticou em particular a proposta de descentralização, defendendo que "descentralizar é bem mais do que PSD e PS preparam" e "envolve a regionalização", assim como "exige a reposição de freguesias" e "uma proposta de Finanças Locais que não seja uma mão cheia de poucas garantias".