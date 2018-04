Cabify quer colaborar com Parlamento para uma lei "progressista"

A plataforma eletrónica de transporte privado de passageiros Cabify, numa reação ao veto do Presidente da República, assegura que pretende colaborar com a Assembleia de República para que seja encontrada "uma regulação progressista"

A plataforma eletrónica de transporte privado de passageiros Cabify garantiu neste domingo que vai colaborar com a Assembleia de República para "uma regulação progressista" para o sector, após o veto do Presidência da República (PR) ao diploma que regularia a atividade.

"À semelhança da sua postura desde o início deste processo, a Cabify mantém-se disponível para colaborar com a Assembleia de República para que seja alcançada uma regulação progressista para o setor da mobilidade em Portugal", refere a empresa numa posição escrita enviada à agência Lusa.

Para a Cabify, "alcançar este objetivo só será possível com a consideração de todas as partes envolvidas".

"Acreditamos que, em breve, estaremos a operar em Portugal, num setor regulado e justo, bem como num ecossistema que favoreça a inovação e as necessidades dos utilizadores", adianta.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitou ao Parlamento que volte a apreciar a lei que irá regular a atividade das plataformas. O regime jurídico de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, o chamado TVDE, foi aprovado pelo Parlamento no final de março, em votação final global.

Em reação ao veto de Marcelo, a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) aplaudiram a decisão por considerarem a lei desequilibrada.

A Uber disse, por sua vez, esperar a "breve aprovação" de uma lei "moderna e transparente".