CDS recebe com "alguma surpresa" veto de Marcelo à Uber e Cabify

Centristas acolhem sugestões do Presidente, mas discordam em parte do entendimento de Marcelo: a ideia do Parlamento "nunca foi mudar a lei do táxi, foi fazer um negócio novo", diz o deputado Hélder Amaral

O CDS-PP reagiu com "alguma surpresa" ao veto presidencial à lei das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros, acrescentando que o partido "vai tentar ser mais claro e preciso" na separação do modelo de negócio.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solicitou este domingo ao Parlamento que volte a apreciar a lei que regula a atividade destas plataformas eletrónicas, como a Uber ou a Cabify, pedindo ainda que a Assembleia da República modernize a legislação relativa aos táxis.

"Reconhecemos que é preciso, ao mesmo tempo que se moderniza ou se dá a oportunidade de haver enquadramento legal a um novo modelo, que o modelo tradicional tenha também as capacidades de ter as mesmas armas. Já não conseguimos é acompanhar aquilo que vem no comunicado [publicado na página da Presidência da República] dizendo que estamos a falar da mesma coisa: nunca entendemos isso, nem nós nem nenhum outro grupo parlamentar, porque senão tínhamos feito uma alteração à lei do táxi", explicou Hélder Amaral, em declarações à agência Lusa.

Assumindo "alguma surpresa" pelo veto de Marcelo Rebelo de Sousa, o deputado diz que o CDS vai fazer aquilo que pede o Presidente da República.

"[Vamos] Estar muito atentos e tentar corrigir, ou seja, tentar ser mais claros e mais precisos na separação do modelo, o que, para nós, continua a não se confundir: uma coisa são plataformas eletrónicas, outra coisa é serviço público de táxi; e, obviamente, modernizar, como pede o senhor Presidente da República, ou criar condições para que o setor do táxi se possa modernizar, naquilo que é compatível, coincidente e comum às plataformas, o que é muito pouco", defendeu o deputado.

Inovação ou modelo tradicional?

Hélder Amaral espera que o Presidente da República "perceba que o espírito do legislador nunca foi mudar a lei do táxi, foi fazer um negócio novo", o que, no seu entender, "esta é uma mensagem que o Parlamento terá de saber interpretar e responder em conformidade".

O deputado, que também preside à comissão parlamentar de Economia, recordou aquilo que foi dito na última edição da Web Summit, em Lisboa, durante a qual modelos como a Uber "foram considerados as estrelas da companhia" e os mais inovadores.

"Tenho de ser coerente: não posso aceitar que se vá à Web Summit dizer que modelos como a Uber são o alfa e o ómega da inovação e depois quando o Parlamento quer legalizar o tal modelo elogiado por todos, e ouvi o senhor Presidente da República na Web Summit a pedir, a solicitar, a apoiar e a incentivar a inovação, quando o Parlamento cria um enquadramento legal diz-se: 'bom, mas isso afinal vai contra o modelo tradicional'. Temos de saber o que é que queremos", salientou Hélder Amaral.

O deputado centrista deixa uma pergunta: "Queremos inovação ou modelo tradicional? O desafio aqui é sermos coerentes: é olhar para aquilo que é um modelo novo e encontrar legislação nova e quando ele é disruptivo, como é o caso, encontrar equilíbrios no modelo tradicional, ou dar as mesmas condições para que o modelo tradicional se adapte ou resista", defendeu.