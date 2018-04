Marcelo desvaloriza ausência temporária de embaixador de Angola em Portugal

O Presidente da República disse que é uma "questão passageira" a ausência o embaixador de Angola em Portugal

O Presidente da República disse este sábado em Torres Vedras que é uma "questão passageira" a ausência temporária do embaixador de Angola em Portugal, alegadamente motivada pela tensão entre os dois países, devido ao processo que envolve o ex-vice-presidente angolano.

"Nós, angolanos e portugueses, estamos destinados a estar juntos e, portanto, estaremos sempre juntos. Isso é mais importante do que as questões de pormenor temporárias, porque essas são passageiras, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, referindo-se à ausência de embaixador de Angola em Portugal.

"Na transição de embaixadores, é natural que seja indicado um nome, aceite esse nome e vir um novo embaixador, já que o atual vai sair. Até lá, virá um encarregado de negócios", disse Marcelo Rebelo de Sousa.