Governo justifica ajuste direto de três Kamov com "incumprimento" da Everjets

O incumprimento da empresa Everjets justifica a decisão do Governo de mobilizar "diferentes meios aéreos" de combate aos incêndios, disse este sábado ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em declarações aos jornalistas prestadas na Lousã.

"A urgência levará a mobilizar todos os meios", que assegurem, já este ano, "um sistema de resposta permanente e eficaz", declarou o governante.

No final de uma visita ao Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, na Lousã, distrito de Coimbra, Eduardo Cabrita evitou mencionar o nome da Everjets, mas disse que o Governo vai colmatar "uma verificação reiterada de incumprimento e incapacidade" determinada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil.

"É verdade que há cinco milhões de euros de penalidades. Mas penalidades não salvam vidas, como multas não salvam vidas", acrescentou.

Segundo a edição de hoje do Diário de Notícias, o Estado "vai denunciar o contrato com a Everjets, a quem entregou a operação e manutenção de três helicópteros Kamov", tendo em conta que "as aeronaves estão paradas desde janeiro e a empresa já foi multada em cinco milhões de euros por incumprimento do contrato". O DN acrescenta que na próxima semana será aberto um ajuste direto para contar o mesmo número de helicópteros que substituam os três Kamov

"O que nós estamos é a preparar um sistema robusto, o que significa dispor de meios aéreos todo o ano, com mais versatilidade e com mais qualidade", confiando depois o comando da sua gestão à Força Aérea Portuguesa, disse o MAI.

O Governo vai "recorrer a mecanismos nacionais e internacionais de várias origens" ou mesmo, "numa situação limite, à requisição civil de meios aéreos", de acordo com Eduardo Cabrita.

"Temos de estar prontos todo o ano para todos os riscos", sublinhou.

Questionado pelos jornalistas, o ministro da Administração Interna optou não revelar pormenores da contratação de novos meios por ajuste direto.

"Nunca me viram falar daquilo que é a dimensão de um quadro contratual que está em preparação. Nós apresentamos resultados", respondeu.