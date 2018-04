PSD quer ouvir Vieira da Silva e Santa Casa sobre adoções da IURD

O PSD apresentou esta sexta-feira na Assembleia da República um requerimento para que o ministro da Segurança Social, José Vieira da Silva, seja ouvido pelos deputados a propósito das suspeitas de adoções ilegais promovidas pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Os sociais-democratas querem também interrogar o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Conselho Superior de Magistratura.

A iniciativa do PSD surge a propósito da petição popular "Não adoto este silêncio – Adoções ilegais da IURD e abertura de uma comissão de inquérito", que tem entre os seus subscritores a jornalista Alexandra Borges, da TVI, que noticiou o alegado esquema de adoções ilegais promovido pela IURD, e o advogado Garcia Pereira, que defende os direitos de famílias que terão sido lesadas neste caso.

Os peticionários realçam que, de acordo com a investigação da TVI, terá havido "graves situações de adoções ilegais forjadas da iniciativa da IURD, em que foram roubadas crianças às mães biológicas para as entregar a bispos e pastores desta igreja", com base em relatórios falsos da Segurança Social e da Santa Casa. Assim sendo, consideram que estas instituições "não podem nem devem realizar auditorias ao seu próprio comportamento e aos procedimentos que estas mesmas instituições realizaram".

Os proponentes da petição já foram ouvidos no Parlamento em março, e o requerimento do PSD frisa que "tendo em conta as informações trazidas ao conhecimento dos deputados (...) sobre procedimentos e práticas atuais que apontam para a continuação de falhas no respeito dos direitos fundamentais, designadamente, de crianças e progenitores, não se deve limitar ao debate em Plenário da petição, nem a audições isoladas", como a que foi aprovada hoje para ouvir a Procuradora-Geral da República, por proposta do PS.