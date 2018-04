Moção de António Costa ao Congresso do PS é "desafio geracional"

A moção que o secretário-geral do PS vai levar ao XXII Congresso do partido no final de maio tem o "duplo sentido" de abranger a próxima década e ser um desafio geracional. Mas é "da capacidade e da força do PS (nas próximas eleições) que dependerá a sua concretização", afirma-se.

É aliás essa a razão porque a moção se chama "Geração 20/30": porque as grandes questões que foram selecionadas são, em grande medida - assume-se - "desafios para a geração 20/30". O texto afirma no entanto que isso não significa que estes não sejam desafios já do presente, mas que a atual geração "tem como missão preparar o país para que a geração 20/30 possa viver todas as oportunidades para se realizar plenamente".

Os temas em torno dos quais se desenrola são quatro: alterações climáticas, demografia, sociedade digital, desigualdades. Mas o PS quer apresentar-se neste XXII Congresso num "novo ciclo", após dois anos e meio de uma governação que considera "de sucesso", na qual "virou a página da austeridade", "honrou a palavra dada" e respeitou "os compromissos nacionais e internacionais".

É a partir desta herança que o partido "quer partir" para um novo ciclo com a tranquilidade e transparência de quem "se recusa a ficar limitado pelas escolhas do passado". Em 29 páginas, a moção explicita quais são os novos caminhos, embora em boa parte delas inventarie tudo o que considera que foi cumprido nesta governação: reposição de rendimentos, maior justiça fiscal, politicas de coesão social,criação de emprego, relançamento de crescimento, uma nova atitude para com a Europa. E claro, destaque para o "menor défice da democracia, 0,92% do PIB em 2017".

"Projeto de geração"

"As próximas décadas confrontam-nos com um mundo em mudança acelerada. Os desafios estratégicos que selecionámos interpelam-nos quanto ao que podemos fazer hoje para minimizar o impacto da mudança que se avizinha. As mudanças nunca são plenamente positivas ou negativas, mas a velocidade e intensidade a que se processam gera uma natural insegurança", lê-se no texto da moção, que recolheu contributos de muitos militantes e foi depois coordenada por Mariana Vieira da Silva.

Por isso, afirma-se, é "para reduzir essa insegurança (...) que é crítico pensar as políticas que poderemos implementar no médio prazo para melhor preparar as futuras gerações para estes desafios estratégicos".

Sob este ponto de vista, o primeiro dos desafios - as alterações climáticas - é considerado "vital". As situações de risco vão ser cada vez maiores, o que se vai traduzir na qualidade e quantidade de água disponível e condições dos solos, pelo que Portugal terá que repensar a gestão da água, a produção e consumo energético e a gestão do território.

Também o "desafio demográfico" é visto como "central", porque, "por mais que se promova a natalidade", isso não basta para repor o equilíbrio populacional. Essa é a razão pela qual a moção apela à imigração: "precisamos de atrair pessoas e talento para viver e trabalhar em Portugal, para aqui se realizarem pessoal e profissionalmente e dessa forma também ajudarem ao nosso equilíbrio demográfico", escreve-se a páginas tantas.

O desafio digital, por sua vez, é visto numa dupla ótica: a de repercussões no funcionamento da democracia, de modo que as ferramentas da sociedade digital não sejam instrumentalizadas de modo a constituirem uma ameaça; e, por outro lado, as consequências no mundo do trabalho, onde a digitalização dos processos e a robotização alteram profundamente as tarefas atuais.

"Estamos confrontados com o desafio de conseguir criar mais postos de trabalho do que os que são destruídos", mas também "com o desafio de garantir que os que estão atualmente a fazer o seu percurso educativo sejam dotados de capacidades que lhes permita adequar-se a um mercado de trabalho em profunda mutação", escreve-se a este respeito na moção.

Finalmente, o quarto desafio, o de combater as desigualdades, porque elas se refletem nas oportunidades. "Em 1980, 0,1% da população mundial detinha 10% da riqueza e estima-se que esses 0,1% venham a deter 25% da riqueza mundial em 2050", diz-se, ao mesmo tempo que se acrescenta que também há desigualdades de outro nível, como as do género e as da intolerância às diferenças.

Para cada um destes desafios, a moção propõe medidas concretas que, segundo se escreve, "não esgotam a resposta", mas "colocam o PS na dianteira do debate". Desta maneira, o partido pretende começar a preparar o programa eleitoral com que se apresentará às eleições legislativas de 2019.

Está aliás previsto que para preparar o próximo ciclo, se realize uma convenção nacional em janeiro de 2019 para elaborar a plataforma e a lista para as eleições europeias, seguida de uma outra convenção, em junho, para aprovar o programa eleitoral do PS. Até lá, será o Gabinete de Estudos do partido que vai preparar o programa, "com bases sólidas, objetivos claros e compromissos ambiciosos".

Quanto às eleições regionais na Madeira, que se realizarão ainda este ano, a expetativa do PS é "oferecer uma solução de governo estável e duradoura aos madeirenses".

"Um novo ciclo da maior importância"

A moção conclui considerando que o novo ciclo eleitoral, que começará nas europeias em maio e culminará nas legislativas no outono, "é da maior importância para o país", porque é nesse período que terão de se reforçar as condições para se vencerem os desafios estratégicos.

É aliás neste aspeto que, declaradamente, o PS apela a "maior capacidade e força": porque depende do partido em primeira instância reunir as condições para que a sua visão da Geração 20/30 "seja partilhada e reconhecida como a melhor para o futuro do país".

Neste sentido, apela ao "reforço da influência política e social": "o PS precisa de aprofundar a sua dinâmica de abertura e renovação", dar voz aos mais jovens e reforçar a ligação aos movimentos sociais no mundo laboral, empresarial, associativo e solidário.

A moção é hoje apresentada aos militantes pelo presidente do PS, Carlos César, na sede nacional do partido.