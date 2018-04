Varoufakis e Hamon: o 25 de Abril teve ‘special guest stars’

Yanks Varoufakis, todo de preto, distribuía sorrisos e aceitava figurar em selfies. Benoit Hamon, de óculos escuros, era, sem dúvida, menos reconhecido pela população que se juntava, mesmo em frente do antigo edifício do Diário de Notícias para dar início ao desfile do 25 de Abril. Ou talvez não. Uma rapariga, do movimento Socialismo Revolucionário, percebendo o interesse dos media pelo economista grego, aproximou-se e pediu para tirar uma foto. Os fotógrafos presentes registaram o ar de felicidade dos dois. Ela também. Só mesmo quando chegou ao pé das suas camaradas de luta perguntou quem era. "Olha, não sabia. Mas é giro".

Na habitual marcha pela avenida da Liberdade há lugar para todos. Há muitos reencontros e até se travam novos conhecimentos. Este entre a militante socialista e o ex-ministro grego das Finanças que é um feroz opositor de todas as troikas foi só mais um.

Rui Tavares, o líder do Livre foi o responsável. Juntou em Lisboa dirigentes de pequenos partidos da esquerda que se tentam afirmar e que percebem que juntos podem ter alguma expressão eleitoral. Varoufakis acabou de criar o MeRa 25, Hamon, depois da pesada derrota que infringiu ao PS francês nas últimas presidenciais (com um mínimo histórico de 6,4% dos votos) deixou os socialistas e arriscou integrar o Movimento 1o de Julho.

Há ainda representantes da Dinamarca, Polónia e Espanha, que tambem vieram a Lisboa com ideias de unidade na bagagem. Rui Tavares patrocina o encontro que, quinta-feira, vai tentar dar nome e programa ao movimento que pretendem formar em conjunto. "Temos em comum a ideia de uma democracia Europeia e acreditamos que o projecto da União Europeia tem de ser salvo", diz ao Expresso em plena manifestação. As críticas ao rumo que o projecto europeu leva são muitas, mas não ao ponto de o por em causa.

Antes pelo contrário. Os pequenos partidos acham que juntos podem ter força suficiente para enfrentarem as próximas eleições do Parlamento Europeu, marcadas para 26 de maio do próximo ano. E, se é certo que estão proibidas as candidaturas supranacionais, a ideia é formar uma rede de partidos nacionais que convergem para uma nova família a criar em Bruxelas. O pontapé de saída será dado amanhã, a partir de Lisboa. Até lá é mesmo tempo de celebrar a revolução dos cravos.