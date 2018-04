Primeiro-ministro vai sair de São Bento devido a obras

António Costa e todos os serviços relacionados com o primeiro-ministro vão sair de São Bento dentro em breve e mudar-se para o Terreiro do Paço, para as instalações do Ministério da Agricultura, soube o Expresso.

A mudança, temporária, deve-se ao facto de vários relatórios sobre o estado do edifício indicarem que já não é possível garantir a segurança do Palácio. Basicamente, trata-se de problemas relacionados com a instalação elétrica, o ar condicionado e o sistema anti-incêndio, para além da antiguidade de vários equipamentos.

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, mudou-se recentemente para novas instalações, em Algés, pelo que o espaço que ocupava no Terreiro do Paço ficou vago. É para aí que irá António Costa.

Estava previsto que o primeiro-ministro anunciasse hoje à tarde a mudança, quando falou aos jornalistas e aos visitantes que se deslocaram a São Bento para os festejos do 25 de Abril. Mas limitou-se a dizer que serão feitas obras nos jardins e que a residência abrirá de novo a 5 de outubro, com uma nova coleção de arte contemporânea, em substituição da atual, que veio de Serralves.

Segundo soube o Expresso, o primeiro-ministro e a sua equipa deverão no entanto regressar ao Palácio de Sao Bento ainda antes do cinco de outubro