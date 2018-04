PSD reclama “combate à corrupção” e aos “interesses particulares”

Decorre na Assembleia da República, desde as 10h, a sessão solene de comemoração dos 44 anos do 25 de abril. Depois de se ouvir o hino no hemiciclo, o deputado único do PAN, André Silva, ficou encarregue de abrir as declarações dos grupos parlamentares, a que se seguiram discursos do presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

PSD: defesa da reforma do sistema político perante uma bancada semi-vazia

A bancada do PSD teve grandes clareiras ao longo de toda a sessão, e até durante o discurso da sua deputada, Margarida Balseiro Lopes. Houve parlamentares do PSD que entraram na sala apenas no momento de ouvir a intervenção do seu partido, mas mesmo assim eram apenas 69 quando a social-democrata começou a falar. Numa bancada com 89 deputados, houve 20 que tiveram outra coisa para fazer enquanto o seu partido invocava a Revolução. Rui Rio, esse, estava na primeira fila dos convidados, por não ser deputado desde 2001.

A recém-eleita presidente da JSD levou à tribuna a defesa de uma reforma do sistema político que torne o sistema mais transparente e mais próximo das pessoas. “Há assuntos em que não ouvimos suficientemente o que o Povo reclama. É talvez o mais central desses assuntos o combate à corrupção e a defesa do Estado e do erário público da captura por interesses particulares”. Um caderno de encargos que encaixa na agenda de Rui Rio, apesar de Margarida Balseiro Lopes ter sido, na disputa interna, apoiante de Santana Lopes.

“Temos de ter a coragem de reformar o sistema político, introduzindo transparência para que sejam conhecidos todos os interesses em causa em todas as decisões tomadas pelos poderes públicos”, disse a deputada. “A transparência tem de ser a regra do funcionamento democrático”, pois “a opacidade só serve os prevaricadores, os menos sérios, os corruptos”,

Num tom muito diferente do que se tinha ouvido nas intervenções dos partidos de esquerda, a líder da JSD fez um balanço positivo do que o país conquistou desde a Revolução, nomeadamente no Estado Social e na abertura de oportunidades para todos. Mas elencou muitas áreas em que há trabalho por fazer: saúde, cultura, coesão territorial, combate à precariedade no emprego, segurança social, solidariedade intergeracional, inclusão, oportunidades para os jovens e para as mulheres. E saudou, um por um, os líderes dos vários partidos, frisando algum aspeto do seu percurso no Portugal democrático.

No final, Balseiro Lopes foi a única representante partidária a receber um aplauso de pé da sua bancada. “São poucos mas barulhentos”, ouviu-se numa das bancadas mais à esquerda. As clareiras entre os sociais-democratas continuavam a ser bem visíveis.

PCP aponta o dedo à “convergência” do PS e do Governo com a direita

Paulo Sá, deputado do PCP, acusou o PS e o governo de António Costa de não irem mais longe na “defesa, reposição e conquista de direitos e rendimentos” dos trabalhadores por se manterem alinhados com as políticas de direita. Depois de elogiar o trabalho feito nos últimos dois anos e meio, “com o contributo decisivo do PCP”, Paulo Sá considerou que as medidas já adotadas ficam “aquém daquilo que seria necessário e possível”. E apontou o dedo aos responsáveis: “Se não se vai mais longe na resolução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país, isso deve-se às opções do PS e do seu Governo, que, em convergência com PSD e CDS, mantêm o seu compromisso com os interesses do grande capital e a sua submissão às imposições do euro e da União Europeia.”

Puxando o debate para a tensão entre o PS e os parceiros da maioria por causa das opções de Mário Centeno, Paulo Sá alertou que “o que se impõe é a mobilização dos recursos orçamentais disponíveis não para a redução acelerada do défice e da dívida, mas sim para dar resposta aos problemas das pessoas, investindo nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde e na Escola Pública, na proteção social, nos transportes públicos, na floresta e no mundo rural, na cultura, ciência e investigação, na segurança e na justiça”.

Daí que o deputado do PCP tenha concluído a sua intervenção deixando um aviso para os próximos tempos: “Os avanços alcançados nos dois últimos anos e meio não são o ponto de chegada, são o ponto de partida de novas lutas para conquistar novos avanços.”

Numa sessão em que os discursos têm sido recebidos em silêncio pelo hemiciclo, houve um momento da intervenção de Paulo Sá que agitou as bancadas da direita: foi quando acusou o anterior governo de ter procurado “um verdadeiro ajuste de contas com o 25 de abril e as suas conquistas”. E, daí, seguiu para a “rejeição da política” da coligação PSD-CDS e à sua “derrota eleitoral” em 2015. No PSD e no CDS houve quem protestasse, lembrando que a coligação não perdeu essas eleições.

BE: “Abril nunca rimou com Eurogrupo”

Embora de forma menos violenta, também o BE fez um discurso com referências à tensão na esquerda por causa das opções económicas de Mário Centeno. Isabel Pires, a segunda deputada mais jovem do BE, subiu à tribuna para cruzar as promessas de abril e os avanços do país democrático com a realidade de um país onde persiste a precariedade, falta a justiça, as mulheres têm menos oportunidades e continua a haver racismo. Onde a saúde e a educação, prometidas a todos, têm de chegar a todos. “Na geração dos filhos de abril, somos todos SNS”, disse a deputada, adaptando o sounbite “somos todos Centeno”, dito pelo ministro da Saúde.

E Centeno, mesmo nunca cento citado, foi mesmo o alvo mais evidente do discurso do BE. “Da educação à habitação, da justiça ao trabalho, tudo o que falta conquistar cabe-nos colocar na agenda política. Caberá tudo isto num orçamento? Não, mas certamente passa por ele. Será que agrada ao Eurogrupo? Provavelmente não, mas Abril nunca rimou com Eurogrupo!”

Isabel Pires defendeu “um pais governado pela ideia da sua Constituição, a Constituição de abril, e não para as contas de uma folha de exel. Porque as contas que importam acertar não se atingem pela lente dos tratados orçamentais, mas com uma economia que funcione para todos e não apenas para uns poucos”.

Embora o essencial do discurso do BE tenha sido sobre Portugal, com referência às tensões na maioria de esquerda, a deputada bloquista começou por referir o que se passa na Catalunha (“a monarquia espanhola está a esmagar as mais elementares garantias de um Estado de Direito”) e no Brasil (“se os democratas brasileiros chamam por nós, resta-nos uma resposta: país de abril, presente! Não vos viramos as costas. Nenhum golpe antidemocrático passará sem a nossa denúncia!”).

PS recorda lutas no feminino

Elza Pais, deputada do PS e candidata ao Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, dedicou quase na totalidade o seu discurso às lutas no feminino. Começou por recordar “as mulheres que viveram pela liberdade, tantas vezes esquecidas pela História”, isolando por exemplo o caso de Carolina Beatriz Ângelo, primeira portuguesa a conquistar o direito ao voto.

“Não consigo imaginar o que seria querer o divórcio e não o conseguir, querer sair do país e ter de pedir autorização ao marido, querer ser magistrada ou diplomata e ser impedida pelo Estado”, declarou. E passou ao presente para falar de novas conquistas – incluindo a congratulação pela aprovação do alargamento do acesso à procriação medicamente assistida ou da lei da paridade, somando aplausos também das restantes bancadas da esquerda.

A deputada fez uma breve nota para garantir que a “decisão” de ‘pôr fim à austeridade” resultou na criação de emprego e no crescimento dos rendimentos. Mas a intervenção foi sobretudo focada na igualdade de género, com menções a nomes como os de Maria Barroso ou Maria de Lurdes Pintassilgo para assinalar as conquistas das mulheres em democracia.

CDS: Abril falhou em junho e em outubro

A deputada Ana Rita Bessa, do CDS, escolheu lembrar os incêndios do ano passado na sua intervenção para lembrar que “o Estado falhou” – e “abril falhou em junho e em outubro”, por não ter dado ‘garantias a todos’ os portugueses.

A centrista criticou aquilo a que chamou “a tirania das boas intenções’ – a tirania que “impõe uma visão, inibe a escolha e desvaloriza o contraditório”, dando exemplos como a falta de investimento nos hospitais ou o “questionamento do fim da vida” (em referência aos projetos para a legalização da eutanásia, de PS, BE e PAN).

As críticas ao Governo e à esquerda não se ficaram por aqui: Ana Rita Bessa queixou-se ainda dos que “se assumem proprietários do 25 de abril”, arrancando o maior aplauso da sua bancada. “A democracia é nossa. E deve ser de todos. Dos que a construíram e de todos os que nela vivem. Senão, não se chama democracia”, rematou.

A deputada, que nasceu no ano da revolução (1974), recorreu, aliás, a uma história pessoal para ilustrar a sua ligação à data. “Cresci mesmo aqui em frente ao Parlamento, em casa dos meus avós”, começou por contar. Avô que era, aliás, “um homem de esquerda convicto, que sofreu com a família as agruras destinadas a quem era do contra”, e a quem a deputada atribuiu o mérito de ter “semeado” em si “a sede de liberdade” que acabaria por a guiar para dentro do Parlamento.

PEV: Acordo PS/PSD lembra “velho e pouco saudoso bloco central”

As primeiras palavras foram de homenagem à data histórica, mas ao longo dos seis minutos de intervenção o tom do deputado dos Verdes José Luís Ferreira endureceu. O primeiro sinal foi a defesa da regionalização, uma mudança que teme que possa ficar “comprometida” com o recente acordo assinado entre PS e PSD. Um acordo que lembra, aliás, “o velho e pouco saudoso bloco central’.

A propósito do cumprimento escrupuloso das metas do défice, novas críticas ao Governo. “Falta remover os obstáculos externos ao nosso desenvolvimento , desde logo o Tratado Orçamental, porque de facto não somos todos défice e muito menos seremos todos Gaspar”.

O país está melhor do que nos tempos do anterior Governo PSD/CDS, frisou o deputado, uma altura em que “Abril saiu do nosso horizonte”. Mas os méritos do PS não ocuparam muito tempo a José Luís Ferreira, que lembrou que o “património de conquistas” do atual executivo “seria pouco provável se o PS não estivesse condicionado por outras forças políticas, nomeadamente pelos Verdes”.

O PEV não se ficou pela análise das prioridades nacionais e disse “continuar sem compreender a posição assumida por Portugal’ nos bombardeamentos à Síria, aproveitando ainda para voltar a reivindicar o envolvimento “ativo” do Governo no reconhecimento do Estado da Palestina, “como forma de contribuir para a paz no mundo. Isso sim, seria oportuno”.

PAN: “É tempo de mudar de linha”

André Silva, do PAN, aproveitou a sessão solene do 25 de abril para chamar a atenção para a necessidade de “mudar de direção”, por causa do “profundo impacto das alterações climáticas no equilíbrio dos ecossistemas”. E comparou a situação que o mundo vive com o caso de alguém que quer ir de Lisboa para Faro, mas se engana e apanha o comboio para Braga. O que faz esse pessoa quando se dá conta do erro? Muda de comboio na primeira oportunidade, respondeu o deputado único do PAN. “E se estivermos enganados em relação ao percurso que fazemos enquanto sociedade e enquanto civilização?”, questionou, para concluir que a única opção racional é fazer como o passageiro que se enganou no comboio. “É tempo de mudar de linha e não temos muito tempo, pois o ponto de não retorno está a um apeadeiro de distância”

Notícia atualizada às 11h40