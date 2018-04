No dia de São Bento da Porta Aberta, António Costa recebe o povo

Não, não esperem que António Costa seja Marcelo. Pela primeira vez em festejos do 25 de Abril a icónica chaimite de Salgueiro Maia, a "Bula", veio para os Jardins do Palácio de São Bento, mas o primeiro-ministro não entrou lá dentro, nem mesmo para se alçar em cima do carro de combate mais famoso do 25 de Abril de 1974.

Os jornalistas bem pediram - a imagem seria forte e irresistível - mas ele não cedeu. A sorrir, lá foi dizendo que "o último governante que lá entrou dentro não se deu bem", pelo que o melhor era mesmo falar com os jornalistas cá fora, com a chaimite em fundo. Pode ser superstição, mas nunca fiando. Nesse tempo havia outro Marcello e foi de dentro desta chaimite que partiu para o exílio.

Sobre o atual Marcelo, disse a frase do dia. Solicitado a comentar como interpretava as palavras do Presidente da República e a quem ele se poderia referir no seu discurso na Assembleia da República quando falou sobre o messianismo, o populismo e o endeusamento dos políticos, afirmou que "com certeza o Presidente não se estava a referir a si próprio.E rematou: tal como "é difícil interpretar a arte moderna, nem sempre é possível interpretar os discursos modernos.

"Viver o poder por dentro"

Hoje é dia de "S. Bento da porta aberta" e bem antes das 14h, a hora marcada para a entrada dos visitantes, a fila já ia longa no passeio. E quando, de repente, os portões da residência se abriram para sair os gigantones e os tambores (ensurdecedores, diga-se de passagem), o espanto foi total. A segurança está vigilante mas não bloqueadora.

O programa começou a horas, com o primeiro-ministro a surgir do Palácio acompanhado pela mulher Fernanda. Depois de uma ligeira volta, assistiu ao espetáculo da escola do Hot club e partiu direto pelos jardins, parando, conversando.

É um vai-vem constante, gente passeando pelos caminhos dos jardins, parando nos recantos e, sobretudo, acotovelando-se também para falar "ao sr. primeiro-ministro" e , claro, também para tirar fotografias e "selfies" que isto agora para se ser dirigente e muita gente mas não enchente. E há crianças, montes delas, trazidas pelos pais ou avós, para ver a chamite e a "casa do o primeiro-ministro".

Gentil Duarte, por exemplo, veio com a mulher e um casal de amigos do Cartaxo. São professores, eram miúdos no 25 de Abril e lembram-se de que tiveram uns "dias feriados" por conta disso. Conheceram o próprio Salgueiro Maia e a mulher, de quem foram colegas. Hoje, vieram a São Bento porque "é bom, é interessante" e, sobretudo "vive-se o poder por dentro". Ou a aparência dele.

Uma avó trouxe o neto Gonçalo Saramago, de 13 anos, para lhe mostrar o palácio. Bem quis que ele explicasse que já sabia o que tinha sido o 25 de Abril: " uma revolução contra o Estado" disparou o miúdo, bastante envergonhado. Dizia que sim e que não às perguntas da avó mas a vergonha era mais que muita.

Zeca Afonso e Aldina Duarte

Interessante foi mesmo ouvir os militares que estavam de guarda à "Bula". À pergunta se há 44 anos também estaria numa chaimite daquelas, o oficial preferiu reservar-se e dizer que "para fazer isso era preciso ter vivido aquele tempo.". Ele próprio não conseguiria imaginar o que teria feito. Entrou para a Academia em 2008.

O pessoal vai passando, descansando aqui e ali, maravilhou-se com o concerto da E-nxada, um grupo que tira (literalmente) música de enxadas penduradas de uma estrutura, observa o andamento do painel que o desenhador Miguel Mendonça (o tal que desenhou as duas últimas edições do "batman") da DC Comics está a dar corpo nos jardins para celebrar o orçamento participativo.

"Fazer um painel para ilustrar o tema já é um desafio", comentou ao Expresso. A sua ideia, explicou, é representar a diversidade e a criatividade, com Portugal em fundo, onde pontua um galo de Barcelos e uma Torre de Belém. No final do dia, ha de estar pronto e ficará em exposição nos jardins.

A meio da tarde, abriu-se a passagem entre o Parlamento e a residência e o presidente da AR , Ferro Rodrigues, veio também visitar os jardins. O dia vai terminando e o programa não pára. Porque há exposição de produtos regionais, "workshop de avós" (bordados!!) e marionetes para crianças. É um movimento contínuo.

São 17.30h e o anfitrião António Costa já se sentou finalmente na relva, cravo ao peito, para ouvir o concerto em homenagem a Zeca Afonso, que precede o discurso que ele próprio ha de fazer. Mas São Bento só vai fechar as portas depois do último programa, um concerto de fado Aldina Duarte, marcado para as 19h. O PM, como se sabe, gosta de um e de outro.