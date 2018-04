Marcelo avisa: prestígio e popularidade não devem corresponder a “endeusamento ou vocação salvífica”

Marcelo Rebelo de Sousa tinha avisado de véspera que não valia a pena ouvir o seu discurso de invocação do 25 de abril à procura de recados para o Governo ou sobre a atualidade política. E cumpriu. A intervenção do Presidente da República foi - à semelhança de outras que tem feito em momentos mais ou menos solenes - sobretudo um aviso à navegação sobre os perigos que espreitam sempre que os agentes políticos numa democracia dão o flanco ou falham nas suas missões. Não pode haver vazios, sublinhou Marcelo, pois esses são logo ocupados por populistas com discursos sedutores. Não pode romper-se o equilíbrio desenhado na Constituição entre os vários poderes, frisou, pois está aí a génese de "derivas" populistas, ou autoritárias, ou outras "tentações perigosas".

O PR aproveitou o centenário da batalha de La Lys e do final da I Guerra Mundial, que se assinala este ano, para lembrar o clima que então se viva na Europa e em Portugal, e que degenerou na emergência das ditaduras - no caso de Portugal, com o golpe militar de 1926, e a Constituição de 1933, que abriu caminho a Salazar e a quatro décadas de Estado Novo.

O caderno de encargos de Marcelo: renovação, crescimento, combate à corrupção e aos "messianismos"

"Já vivemos o suficiente" desde então "para sabermos o que reforça a unidade nacional", disse Marcelo, deixando uma espécie de caderno de encargos ao fim de 44 anos a viver em democracia: a valorização do papel das Forças Armadas, a constante renovação do sistema político, as políticas que fomentem o crescimento e o emprego, o "eficiente combate à corrupção nas pessoas e nas instituições", a "prevenção de messianismos de um ou de alguns", "não confundir patriotismo com hipernacionalismos" com caraterísticas "que nos envergonhariam".

O Presidente da República acrescentou ainda um ponto final: "não confundimos o prestígio ou a popularidade mais ou menos conjuntural de um ou mais titulares do poder com endeusamento ou vocação salvífica". Nas várias bancadas viam-se anuências silenciosas, mas também quem se interrogasse sobre se o chefe do Estado teria um destinatário específico - ele mesmo, o campeão da popularidade?

Sistema político deve prevenir "erros e omissões"

Num discurso que acabou por ser aplaudido de pé por todas as bancadas (mesmo se PCP e BE demoraram a levantar-se das cadeiras e a começar a bater palmas), Marcelo Rebelo de Sousa deu bastante atenção à necessidade do sistema político ter capacidade de se renovar e dar respostas à sociedade.

"A capacidade de renovação do sistema político e de resposta aos sistemas sociais e antecipação de desafios, prevenção de erros e omissões, permanente proximidade aos cidadãos e aos seus problemas é essencial", disse o PR. Caso contrário, "os vazios" deixados pelo sistema "alimentarão tentações perigosas, ilusões sebastianistas, messiânicas e providenciais". Com uma certeza, segundo Marcelo: o que quer que resultasse dessa "deriva" "seria sempre não democrático".

Numa brevíssima aula de direito dos sistemas políticos, Marcelo explicou que o "sistema democrático, pressupõe um equilíbrio de poderes feito de pesos e contrapesos", e que é isso que "permite moderar tropismos para lideranças populistas na forma ou nos conteúdos". No final, deixou mais um aviso: "No dia em que se rompesse esse equilíbrio de poderes", que está consagrado na Constituição, "estaríamos a entrar num terreno perigosíssimo, propício ao deslumbramento, ao autoconvencimento, à arrogância e ao atropelo da própria Constituição".