Ferro Rodrigues recusa “ataques de caráter” aos deputados e elogia Marcelo

Depois das notícias que deram conta, nas últimas semanas, não só da acumulação de subsídios de que beneficiam deputados das Regiões Autónomas como de casos de moradas falsas para efeitos de ajudas de deslocação, Ferro Rodrigues usou o seu discurso na cerimónia solene pelo 25 de abril para criticar os “ataques de caráter” que diz serem feitos aos deputados e ao Parlamento.

“Enquanto for presidente da Assembleia da República, os ataques injustos terão sempre resposta. E as críticas corretas serão sempre impulso para a mudança”, garantiu. A referência acontece depois de, na sequência do caso das viagens dos deputados ilhéus, Ferro Rodrigues ter emitido um comunicado em que defendia que nenhum dos parlamentares tinha “infringido nenhuma lei nem nenhum princípio ético”, acrescentando que “nunca alinhou” em “dinâmicas que apenas visam diminuir a representação democrática com julgamentos éticos descabidos e apressados”.

Ferro reconheceu que é preciso que a AR dê “um sinal mais forte” para incentivar a participação dos cidadãos na política. E acabou por defender que se avalie “seriamente” a possibilidade de alargar o âmbito da limitação de mandatos e das acumulações de cargos, assim como “ponderar incentivos eficazes à dedicação exclusiva no Parlamento”.

Elogios a Marcelo e às alternativas claras

Sentado no centro do hemiciclo, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu elogios assim que Ferro Rodrigues começou a falar. Tudo porque, nas palavras do presidente da Assembleia da República, o presidente “tem uma importante quota-parte nos méritos dos resultados de Portugal nos últimos anos”.

Para além dos resultados, importa falar dos desafios. Aqui, Ferro reconheceu que “a democracia tem necessários momentos de compromisso”, mas “não dispensa o confronto das alternativas”, lembrando que ‘a saúde do nosso sistema partidário assenta, justamente, nesta capacidade de gerar alternativas claras”. Ainda assim, e numa altura em que António Costa e Rui Rio se juntam na mesma fotografia para firmar acordos e em que a esquerda critica as lembranças do bloco central, Ferro defendeu que “os compromissos estratégicos em nada prejudicam as divergências programáticas já existentes”.

Outro dos desafios é a redução da desigualdade, que deve receber a mesma atenção que o cumprimento escrupuloso das metas económicas: “Damos tanta visibilidade às entidades dedicadas à avaliação dos défices económicos… Por que razão não havemos de ouvir com a mesma atenção o que nos dizem aqueles que se dedicam aos défices sociais?”, questionou.