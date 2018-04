Duarte Cordeiro diretor de campanha da recandidatura de Costa à liderança do PS

O secretário-geral do PS, António Costa, escolheu o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro, para diretor da campanha da sua recandidatura à liderança dos socialistas, cujas eleições diretas se realizam em 11 e 12 de maio.

Fonte oficial dos socialistas adiantou também hoje à agência Lusa que o antigo secretário de Estado e fundador do PS Arons de Carvalho será o mandatário da terceira candidatura de António Costa ao cargo de secretário-geral do PS (2014, 2016 e 2018).

Duarte Cordeiro, que desempenha as funções de presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, foi já diretor da campanha dos socialistas nas eleições legislativas de outubro de 2015 e da candidatura de Manuel Alegre às presidenciais de 2011.

Ainda de acordo com a mesma fonte dos socialistas, a moção de orientação política de António Costa, intitulada "Geração 20/30", será formalmente entregue na quinta-feira, pelas 18h30, na sede nacional do PS, em Lisboa. A moção de orientação política de António Costa, que será debatida e votada no Congresso Nacional do PS, entre 25 e 27 de maio, na Batalha, Leiria, tem como coordenadora global a dirigente socialista e secretária de Estado Mariana Vieira da Silva.

O membro do Secretariado Nacional do PS e docente do ISCTE Rui Pena Pires será coordenador setorial do tema do combate às desigualdades - uma das quatro áreas centrais da moção de António Costa. Para a questão da demografia, o líder socialista convidou para a coordenação a professora universitária de Aveiro Maria Luís Rocha Pinto, enquanto o docente do Instituto Superior Técnico Arlindo Oliveira será o responsável pela área da sociedade digital. Finalmente, a quarta área, relativa aos desafios das alterações climáticas, terá como coordenadora a professora da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa Júlia Seixas.

Nas eleições diretas do PS, apenas abertas ao voto dos militantes socialistas, António Costa terá a oposição do dirigente Daniel Adrião, que esta terça-feira formalizou a sua candidatura à liderança dos socialistas.