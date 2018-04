Camarada Costa, a esquerda não diz que te ama mas gosta

Nenhum cartaz mandava o ministro para a rua. Nenhuma palavra de ordem exigia que o Governo caísse. Nenhuma canção rimava com graças ao nome do primeiro-ministro. O desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade poupou António Costa e foi um espelho das instruções de funcionamento da “geringonça”: pode ser-se contra quase tudo, e ao mesmo tempo apoiar por omissão tudo aquilo que se contesta. Se for possível ler nos silêncios das organizações de esquerda que se manifestaram do Marquês aos Restauradores, a legislatura chegará ao fim. Se a esquerda utópica se tornou pragmática com a “solução governativa”, uma criança junto à chaimite que abria a marcha, sugeria num pequeno cartaz escrito com letras rosa e brilhantes: “Nunca deixem de sonhar!”

Nem a JCP parecia que sonhava. Gritava, agitava bandeiras vermelhas, mas a contestação (aparentemente) mais dura vinha uns metros atrás: não através da Juventude Comunista, mas pelos cartazes empunhados pelos ruidosos jovens socialistas. Seguidos pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo presidente da FAUL e vice da câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro, os militantes da JS tinham preparado cartazes com exigências aos camaradas governantes. Sobretudo aos ministros com as pastas da Educação e do Ensino Superior: “Ensino universal e verdadeiramente gratuito”, ou “Ciência e investigação, precariedade? Não” ou “propina zero no 1º ciclo do Ensino Superior”. Quem é mesmo oposição ao Governo? À cabeça do desfile, os papéis pareciam trocados.

Mais barulhentos que os jovens da JS, só mesmo os liceais do Camões – uma escola secundaria histórica do centro de Lisboa com problemas de infraestruturas -, que não falaram em Mário Centeno, cativações ou défice, nem vituperaram o ministro da Educação, pelo menos que o Expresso ouvisse. “Obras já!” ou “o Camões está na rua”, ou ainda “era uma escola muito engraçada, não tinha medo, não tinha nada...” Mas está degradada, tem mais de 100 anos e não recebeu a generosidade da intervenções do tempo da Parque Escolar, ainda no Governo de José Sócrates.

Nem quando uma turba colorida se aproximava, o Governo tremeu com a violência das críticas como era costume noutros tempos. À frente do Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua empunhava o megafone e dava o mote para a canção: “Vamos lá ver, o trabalho é coisa séria e esta precariedade só nos traz miséria!...” O slogan apenas complementa com a mecânica da rima um dos principais pontos de pressão do BE sobre o Governo: a questão dos precários no Estado, que o primeiro-ministro jurou que vai resolver. Já a dos privados, não parece que mude muito, porque as mexidas nas leis laborais não vão tão longe quanto Bloco e PCP desejam, apesar de o PS querer penalizar as empresas que abusam dos contratos a prazo. Que se ouvisse naquela parte do desfile, não parece que o BE tenha gritado alto: “Não somos todos Centeno”.

A voz subliminar do PCP ouvia-se melhor através dos sindicatos, como o dos Trabalhadores da Administração Pública de Lisboa, que pediam a “valorização das carreiras”, ou se manifestavam contra a “destruição das funções do Estado”, ou defendiam o “aumento geral dos salários”. Recados a Costa e Centeno, pela “renacionalização dos CTT”, transpunham do Parlamento para a rua as exigências transformadas em palavras de ordem. Sem pedir o fim das Parcerias Público-Privadas (PPP) na Saúde, como exige sem consequências a esquerda, outro cartaz estabelecia que “a Saúde é um direito e não um negócio”.

Adiante, uma mistura de neo-realismo sindical com surrealismo artístico. O escritor Gonçalo M. Tavares, que desfilava perto do Sindicato dos Trabalhadores dos Escritórios, Comércios e Serviços de Portugal (CESP), não conseguia evitar o murmúrio da palavra de ordem: “É mesmo necessário, o aumento do salário”. A questão é política, e parece que não vai ficar no domínio da ficção, apesar das contradições entre o ministro das Finanças e o primeiro-ministro, pelo menos no que respeita a aumentos salariais na função pública.

Atores, guionistas, e gente do teatro - com a atriz e modelo Sofia Aparício à cabeça -, exigiam uma “cultura acima de zero”, ou “1% para a Cultura”, e entoavam: “O Estado tem uma Constituição, tem na Constituição o apoio à Cultura e como obrigação”. Era o eco da crise recente dos apoios à cultura, apesar de terem aparecido 2,2 milhões para as artes. Nada de pedidos de demissões, ainda assim.

Há quase duas horas que milhares de pessoas passavam, e ainda não tinha aparecido o artista estrangeiro convidado Yanis Varoufakis, o ex-ministro das Finanças grego, convidado pelo Livre, e Benoit Hammon antigo candidato presidencial francês. Mesmo antes das curiosidades da festa, uma organização pelos direitos homossexuais exigia: “Direitos trans são direitos humanos” ou “nem menos nem mais, direitos iguais”. Mensagem para Belém, que se prepara para vetar a escolha de género aos 16 anos?

Quase a fechar o cortejo, dois grupos improváveis destoavam naquele contexto. Uma dúzia de membros da organização Pulse of Europe gritava uma raridade em demonstrações públicas destas nos tempos que correm: “Nacionalismo não! Europa Sim! A Europa não pode falhar”. Mesmo atrás deles, a Iniciativa Liberal pedia “mais liberdade política social e económica”. Quanto a António Costa, pode dormir descansado e comemorar os 45 anos do 25 de Abril no próximo ano, que as esquerdas parecem serenas.