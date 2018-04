Sindicatos avançam para greve europeia na Ryanair

Lucinda Passo, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), foi a porta-voz dos sindicatos de seis países que se reuniram em Lisboa para discutir a forma de atuarem em conjunto contra a Ryanair. "Os problemas são iguais, as ações têm de ser iguais", disse aos jornalistas no final do encontro.

Representantes sindicais de Bélgica, Holanda, Itália, Espanha e Alemanha reuniram-se com os seus homólogos do SNPVAC e traçaram o retrato da relação laboal com a low-cost sediada na Irlanda. O comportamento adotado durante a greve dos tripulantes de cabine, desencadeada em Portugal durante o fim de semana da Páscoa, colocou os sindicatos em alerta. As denúncias sobre as ilegalidades cometidas pela companhia, nomeadamente através da pressão sobre trabalhadores estrangeiros para que substituíssem grevistas, deu uma oportunidade de convergência entre os sindicatos europeus.

Desde esta manhã, na sede do SNPVAC, os sindicalistas dos seis países europeus traçaram uma estratégia que passa pela tentativa de sentar a empresa à mesa das negociações. Caso não haja resultado dessas negociações, os tripulantes de cabine da Ryanair admitem recorrer à greve em simultâneo nos seus países. Data ainda não existe, mas tudo aponta para fazerem coincidir a paralisação com o período de mais actividade do sector aeronáutico: o verão.

A presidente do SNPVAC, Luciana Passo, assume que entre as condições a discutir com a Ryanair está a aplicação da “legislação nacional imperativa” e das mesmas condições laborais para os trabalhadores da companhia dos vários países.Outra reivindicação é que a Ryanair não coloque quaisquer restrições à realização de reuniões de trabalhadores.