PSD prepara chumbo ao Programa de Estabilidade

A decisão final só será tomada esta terça-feira à tarde, na reunião da Comissão Permanente do PSD, mas tudo está preparado para que os sociais-democratas votem ao lado do CDS na rejeição do Programa de Estabilidade que Mário Centeno quer enviar para Bruxelas. Sendo assim, PS, PCP e BE ficam obrigados a votar em conjunto contra o texto do CDS, para garantir que o Parlamento não inviabiliza o documento apresentado pelo ministro das Finanças no passado dia 13.

O debate em Plenário sobre o Programa de Estabilidade (PE) decorre na manhã desta terça-feira, mas a votação dos quatro projetos de resolução que estão em cima da mesa acontece apenas na próxima quinta-feira. E só esse desfasamento justifica que o PSD faça o debate ainda sem ter formalizado uma decisão na Comissão Permanente.

Em todo o caso, a estratégia está delineada. O projeto de resolução apresentado pelo PSD não é explícito na rejeição do PE, dando uma no cravo e outra na ferradura - por um lado, elogia a trajetória de equilíbrio das contas públicas, e de redução do défice e da dívida pública, mas, por outro, critica a forma como o Governo está a alcançar esses objetivos.

O PSD quis apresentar um documento que fosse simultaneamente crítico e construtivo. O teste do algodão para o partido de Rui Rio não está nem no texto apresentado pelos sociais-democratas, mas no projeto de resolução do CDS, que volta a propor a rejeição de um Programa de Estabilidade de Mário Centeno. Se o PSD se abstivesse ou votasse contra a resolução do CDS, deixaria o PCP e o BE à vontade para se demarcarem das políticas económicas e financeiras do Governo. “Não lhes faremos esse favor. Eles têm de ser responsabilizados pelas opções que têm apoiado”, garante um alto dirigente do PSD ouvido pelo Expresso.

Ou seja, mesmo concordando no essencial com o desempenho de Centeno no défice e na dívida - exatamente as questões que mais têm afastado o PS dos seus dois parceiros de maioria - o PSD deixará para o PCP e o BE o ónus de garantir que o Programa de Estabilidade passa no teste do Parlamento. “António Costa disse que tinha uma maioria estável e coesa, é ele que tem de o demonstrar”, acrescenta a mesma fonte social-democrata.

No seu projeto de resolução, os sociais-democratas escrevem que “o propósito de redução do défice público e da dívida em percentagem do PIB - já que a dívida absoluta continua infelizmente a crescer - merece o acordo do PSD”. Mas acrescentam que “o PSD discorda do caminho ou estratégia escolhidos pelo Governo e pelos partidos da maioria parlamentar PS, BE, PCP e PEV, para realizar esta consolidação orçamental. A estratégia seguida nos dois últimos anos e que está praticamente plasmada na proposta de Programa de Estabilidade 2018-2022 (PE18-22) assenta em três escolhas de finanças públicas que não são nem saudáveis, nem sustentáveis”. A saber: o aumento da carga fiscal para o nível mais elevado de sempre, a redução do investimento público para mínimos históricos, e o agravamento da despesa corrente permanente do Estado, sem “qualquer exercício de racionalização da despesa corrente”.

Mais do que “chumbar” as opções do Governo, como faz o CDS, o maior partido da oposição optou pela primeira vez por apresentar um projeto de resolução sobre o PE para vincar um caminho alternativo para alcançar os mesmos objetivos de consolidação orçamental e crescimento económico. É a tal alternativa “construtiva” de que tem falado Rui Rio.

Assim sendo, na próxima quinta-feira, Mário Centeno só terá um Programa de Estabilidade para enviar para Bruxelas se, para isso, contar com o apoio do PCP e do BE, apesar de todas as críticas que ambos os partidos têm feito às opções do Governo.