Ministro da Defesa diz que desbloqueamento das carreiras “está a ser ponderado”

Em vésperas de uma ação reivindicativa conjunta das forças militares e de segurança, Azeredo Lopes garante "equidade" no processo de desbloqueamento de carreiras

O ministro da Defesa Nacional afirmou hoje conhecer as reivindicações das associações representativas dos militares e assegurou que o processo de desbloqueamento de carreiras “continua a ser ponderado” e que não haverá “faltas de equidade”.

“Tenho conhecimento evidentemente, mas não vou comentar, de algumas das reivindicações associadas ao desbloqueamento de carreiras, à progressão. Isso vai estar e vai continuar a ser ponderado evidentemente tendo em vista, como é óbvio, que não haja discrepâncias, que não haja faltas de equidade e isto tudo, segundo creio, será sempre salvaguardado”, afirmou Azeredo Lopes.

Questionado pela Lusa à margem de uma visita às unidades militares de Medicina Veterinária e à Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química, em Lisboa, Azeredo Lopes alertou que o Governo tem de ter em conta a “questão da escassez de recursos”.

O ministro da Defesa Nacional frisou que algumas das associações representativas foram recebidas “em fevereiro pelo secretário de Estado da Defesa Nacional” e que também já recebeu as diferentes organizações, o que a Associação Nacional de Sargentos desmente.

Interrogado sobre o conjunto de iniciativas públicas anunciadas pelas associações socioprofissionais de militares e pelos sindicatos das forças de segurança, entre as quais a participação no desfile popular comemorativo do 25 de Abril de 1974, em Lisboa, o ministro sublinhou que “é um direito fundamental” desde que “em determinados limites”.

“Não vou comentar a possibilidade do exercício, em determinados limites evidentemente, do que é um direito fundamental, que é o direito de expressar reivindicações, quer estatutárias, quer de outra natureza”, respondeu.

Ações de protesto mantêm-se para já

Em conferência de imprensa conjunta, no passado dia 17, as estruturas representativas dos polícias e dos militares anunciaram a realização de uma vigília junto da Presidência da República, com início dia 02 de maio e sem data para terminar, e adiantaram também que vão participar na manifestação do dia 25 de Abril, em Lisboa e no Porto.

Os polícias e militares exigem o descongelamento de carreiras e a contagem do tempo em que estiveram congeladas, entre 2011 e 2017, tal como está previsto no Orçamento do Estado de 2018.

Depois de terem enviado uma moção ao primeiro-ministro e um documento ao Presidente da República para exigirem o descongelamento das carreiras, como está previsto no Orçamento do Estado de 2018, os dirigentes das estruturas que representam os elementos das forças de segurança e militares das Forças Armadas realizaram o encontro com os jornalistas, devido “a ausência de soluções concretas”.

Agora, contactado pelo Expresso, Mário Ramos, presidente da Associação Nacional de Sargentos afirmou que as declarações do ministro serão objeto de reflexão conjunta, mas que de qualquer forma, para já, mantém-se as ações reivindicativas programadas.

A conferência de imprensa foi realizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Associação dos Profissionais da Guarda, Associação Nacional de Sargentos, Associação de Oficiais das Forças Armadas e Associação de Praças, Associação Nacional de Sargentos da Guarda e Sindicato Independente dos Agentes de Polícia.