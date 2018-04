Associação de Oficiais acusa ministro de mentir

AOFA diz que ministro da Defesa diz falsidades quando afirma que recebeu associações do sector

A Associação dos Oficiais das Forças Armadas acusou o ministro da Defesa de proferir falsidades a propósito das declarações deste de que "algumas das associações representativas [do sector] foram recebidas em fevereiro pelo secretário de Estado da Defesa Nacional" e que também já tinha recebido as diferentes organizações.

Segundo um texto publicado na sua página de Facebook, a AOFA escreve que "em quase três anos de mandato como ministro da Defesa a AOFA teve apenas uma audiência com o Sr. Ministro e essa ocorreu exactamente no dia 1 de março de 2017, já lá vai portanto mais de um ano, e mesmo essa audiência foi solicitada pela AOFA para tratar de assuntos relacionados com as alterações ao EMFAR".

Quanto ao "desbloqueamento de carreiras", a AOFA diz que "é igualmente falso" que "algumas" associações representativas tenham sido recebidas pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional, porque nem a Associação de Sargentos (ANS) e a de Praças (AP) o foram.

Relativametne à AOFA, acrescenta o comunicado, uma delegação da Associação foi recebida pelo Secretário de Estado a 27 de fevereiro de 2018, tendo-se a reunião devido "apenas e só" a uma solicitação expressa da AOFA e "nada teve que ver com o processo negocial inscrito no OE 2018, tendo resultado uma reunião absolutamente inconclusiva".

De forma muito dura, o comunicado, assinado pelo tenente-coronel António Mota, presidente do conselho nacional da AOFA, sublinha que "não é menos verdade que todos os oficiais das Forças Armadas conhecem, com todo o rigor e todo o detalhe, todas as fases deste triste processo que apenas deverá envergonhar quem, além de incumprir a lei, ainda faz estas declarações públicas".