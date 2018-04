Aborto, adoção gay, PMA, mudança de género: Marcelo está mais fraturante?

Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para vetar a lei que permite mudar de género aos 16 anos no registo civil, mas isso não significa que não abra a porta a alterações que lhe permitam, num segundo momento, promulgar o diploma. Tem sido esta a lógica do atual Presidente da República no que toca às chamadas causas fraturantes: não confundir as suas posições pessoais - de católico, convicto e praticante - com “a realidade das situações” (a expressão é do próprio e foi usada na campanha eleitoral) e evitar afrontar o espírito do legislador, sobretudo quando os diplomas foram aprovados por maiorias parlamentares expressivas.

O facto de isso não ter acontecido com a lei da mudança de género, que passou no Parlamento muito à pele - 109 votos a favor e 106 contra -, é um dos fatores que deverá pesar na decisão presidencial. O desfecho da votação deste diploma no Parlamento foi uma incógnita até ao fim e o desfecho podia ter sido contrário se o apuramento dos votos tivesse sido por votação nominal, em vez de ser por grupo parlamentar. Marcelo deverá valorizar o caráter pouco expressivo desta maioria, além de dificilmente aceitar que a mudança de género possa ocorrer sem o suporte de um prévio relatório médico. Mas a linha até aqui seguida pelo Presidente pode traduzir-se num veto com mensagem ao Parlamento que dê aos deputados a chance de retocarem a lei para, num segundo momento, o PR acabar a promulgá-la.

Foi isso que aconteceu com o primeiro e até agora único veto político de Marcelo Rebelo de Sousa em matérias fraturantes. Na mensagem em que justificou o chumbo do decreto que introduzia a gestação de substituição (“barrigas de aluguer”), Marcelo assumiu que o veto foi “apenas uma chamada de atenção (...) para que seja possível reajustar aspetos, atendendo àquilo que os especialistas entendem que é fundamental”. “A lei pode ser melhorada” escreveu o Presidente, e deixou claro em que sentido queria ver melhoramentos: “Há problemas sensíveis que o Conselho de Ética acha que devem ser tratados na lei”.

Foi o que aconteceu. E Marcelo promulgou a segunda versão, ficando como um Presidente que, longe de afrontar os princípios tidos pela direita mais conservadora como inaceitáveis, força alterações mas não rejeita as mudanças de fundo. Ou seja, ao contrário da linha seguida por Cavaco Silva, seu antecessor em Belém, que começou por vetar a adoção gay, Marcelo Rebelo de Sousa evita, nestas matérias, ser o rosto de um rotundo “não”. E deixou isso muito claro desde a campanha eleitoral que o levou a Presidente da República.

Num debate na SIC com Marisa Matias, durante a campanha das presidenciais, a candidata do Bloco de Esquerda afirmou ter sido Marcelo “o grande promotor em 1998 do referendo que conduziu ao chumbo da despenalização do aborto” e de, com isso, ter obrigado “o país a perder tempo com a sua vitória”. Marcelo aproveitou esse momento para piscar o olho ao eleitorado de esquerda e esclareceu que a sua posição de princípio “nunca foi pela penalização das mulheres”. Aliás, garantiu, se ganhasse as presidenciais, promulgaria - “não vejo razão para não promulgar” - quer o diploma que acabava com as taxas moderadoras para o aborto, quer um outro que também merecia contestação nas alas mais conservadoras do espectro político e que permitia a adoção por casais do mesmo sexo.

As justificações que deu na altura valeram nos seus dois primeiros anos de mandato. “O PR não pode ignorar a realidade das situações”, afirmou, a propósito, já depois da vitória. “Uma coisa são as posições individuais, outra é a perceção do sentir coletivo e a sua projeção em consensos amplamente partilhados”, afirmou mais recentemente, a propósito da legalização da eutanásia, tema que deverá saltar para a o topo da agenda ainda nesta legislatura.

Pelo caminho, ficou ainda a promulgação pelo punho de Marcelo da lei que alargou a todas as mulheres, independentemente do diagnóstico de fertilidade, o acesso à PMA (procriação medicamente assistida). A promulgação deste diploma foi anunciada pela Presidência em pacote com o veto às barrigas de aluguer, como se Marcelo Rebelo de Sousa quisesse atenuar o impacto político do veto com a promulgação e vice-versa.

2017: Não chegam “convicções pessoais”

Na mensagem que na altura escreveu na página oficial da Presidência da República, Marcelo insistiu, em tom justificativo, que “um juízo sobre a matéria versada não pode nem deve ser formulado na estrita base de convicções ou posições pessoais do titular do órgão Presidência da República”. Outra referência sempre presente nas posições do Presidente no que toca a matérias fraturantes foi a exigência de ouvir e seguir os conselhos de entidades científicas ligadas com cada uma das matérias. Foi assim com o Conselho Nacional de Ética e para as Ciências da Vida, cujos pareceres o PR exigiu que fossem tidos em conta para contornar o veto às barrigas de aluguer. E deverá ser assim com as posições que a Associação dos Médicos Católicos (AMC) já fez chegar ao palácio de Belém.

Segundo a AMC, que fez vigília em frente à residência oficial de Marcelo e entregou um dossiê a um assessor do Presidente a justificar o pedido de veto, a lei aprovada no Parlamento “exclui a medicina, não tem qualquer base científica, já que não se apoia em qualquer diagnóstico médico de disforia de género, e dispensa o tratamento médico necessário para estes casos”. O chumbo presidencial na calha, a confirmar-se, deverá passar por aqui. Vinte anos depois, Marcelo Rebelo de Sousa passou do “Assim Não” ao “Não, mas ...”.