Varoufakis visita Portugal no dia 25 de Abril

Yanis Varoufakis vai estar em Portugal no feriado do dia 25 abril, segundo informa o partido LIVRE no seu site. Outros membros do DiEM25, movimento pan-europeu fundado pelo ex-ministro grego das Finanças, também estarão presentes nas comemorações e participar no desfile na Avenida da Liberdade, assim como outros partidos e movimentos internacionais, como o Géneration.s, liderado pelo ex-candidato à Presidência Francesa Benoît Hamon, o Alternativet, da Dinamarca, Bündnis – DiEM25, da Alemanha, DeMA, de Itália, e Razem, da Polónia.

No dia a seguir ao desfile, os vários movimentos vão voltar a reunir-se na Biblioteca de São Lázaro, e às 19h00 terá lugar a segunda reunião do Conselho para a Lista Transnacional, da qual faz parte o português LIVRE. De seguida, haverá uma conferência de imprensa de apresentação dos resultados do debate.