Chaimite do 25 de Abril em S. Bento

A célebre chaimite conduzida pelo capitão Salgueiro Maia vai estar exposta na residência do primeiro-ministro. Conjunto de iniciativas marcam o dia em S. Bento

No âmbito das comemorações do 44º aniversário do 25 de Abril, a célebre chaimite "Bula" comandada pelo capitão Salgueiro Maia durante as operações militares vai estar estacionada nos jardins de S Bento, ao lado de um conjunto de fotografias alusivo aos momentos mais importantes do dia, segundo informação oficial sobre as comemorações do "Dia da Liberdade".

Neste dia, a residência oficial do primeiro-ministro estará de portas abertas entre as 14h30 e as 19 horas.

A "Bula" foi conduzida pelo capitão de Abril desde Santarém, tendo sido também nela que foi transportado o então presidente do Conselho, Marcelo Caetano, quando saiu do Quartel do Carmo após a rendição do regime.

Paralelamente, terão também papel de relevo nas comemorações deste ano em S. Bento representantes do património cultura imaterial da Humanidade, como o fado, a manufatura da olaria preta de Bisalhães, os Chocalhos e as figuras em barro de Estremoz.

Atuações de Aldina Duarte, Ricardo Ribeiro e Filipe Raposo - com um espetáculo de homenagem a Zeca Afonso, da orquestra de alunos do Hot Clube de Portugal - que este ano celebra 70 anos - e do projeto En Xada são os destaques das participações musicais. Os gigantones, cabeçudos e bombos de Viana do Castelo darão as boas-vindas a todos os visitantes e para os mais novos decorrerão vários espetáculos de marionetas.

A gastronomia portuguesa estará representada com uma mostra e venda de produtos regionais oriundos de Bragança, Torre de Moncorvo, Guarda, Abrantes, Sertã, Arraiolos, Serpa, S. Brás de Alportel

Está também previsto que os visitantes poderão contribuir com propostas para a edição de 2018 do Orçamento Participativo.