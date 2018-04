Marques Mendes sobre Pinho: “Não sei se é corrupção criminal, mas é corrupção moral”

Luís Marques Mendes diz-se "completamente surpreendido" com o caso das suspeitas de que Manuel Pinho tenha recebido meio milhão de euros do GES através de uma offshore enquanto era ministro da Economia, considerando a situação "inédita e grave". "Não sei se é ou não corrupção do ponto de vista criminal, mas é corrupção moral", defendeu este domingo no seu habitual comentário na SIC.

"Manuel Pinho deve ter sido convidado para ir para o Governo, viu que ia perder dinheiro, disse a Ricardo Salvado quais as suas angústias e Ricardo Salgado, que gostava de ter toda a gente na mão, terá dito que pagava por baixo da mesa, como um complemento salarial", afirmou Marques Mendes, acrescentando que a situação revela a forma como "atuava" ex-presidente do Banco Espírito Santo. "Isto é Ricardo Salgado na sua natureza: ter tudo na mão, influenciar."

Na opinião do comentador social-democrata, Manuel Pinho já deveria ter vindo a público falar da situação, sobretudo por tratar-se de uma fase em que foi governante. "É tão grave que ele tinha obrigação de dar uma explicação pública." Muitas das decisões que tomou enquanto ministro da Economia, mesmo que tenham sido corretas, diz Marques Mendes, "ficam sob suspeita". E acrescenta ainda que essa suspeita tem um "efeito dominó" na medida em que se alastra à classe política em geral.

"Há quem diga que o problema está nos políticos serem mal pagos. Acho que são mal pagos, sobretudo os governantes e autarcas, mas isto não serve de desculpa para este comportamento. Quando se é convidado para ir para o Governo há duas hipóteses: diz-se que sim e sujeita-se às condições ou diz que não aceita. O que não pode é ser a terceira via: ir e receber por fora."

As críticas aos subsídios aos deputados das ilhas

O outro caso "eticamente questionável" é o dos subsídios pagos aos deputados das ilhas, que o Expresso avançou há duas semanas, e que Marques Mendes diz que existe há muitos anos e que é legal. Contudo, defende, "não é eticamente aceitável". "Somos todos responsáveis [por esse modelo], incluindo provavelmente eu próprio."

Para além de criticar os deputados que recebiam esse subsídio, por terem "tentado negar a evidência", o antigo líder do PSD deixa também críticas à atuação do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. "Acho que esteve pessimamente. Fez um comunicado para dizer que estava tudo bem do ponto de vista legal mas do ponto de vista ético não pode dizer o que disse. Quem se pode pronunciar sobre ética no Parlamento não é ele, é a comissão de ética."

Segundo o comentador, a questão de fundo neste problema é a mesma: os vencimentos e remunerações dos políticos "que poderiam ser melhores, sobretudo dos governantes e autarcas".

Acordos de Rio e Costa

Ainda sobre os acontecimentos políticos desta semana, comentou o acordo estabelecido esta semana entre o PSD e o PS, que envolve duas matérias: fundos comunitários e descentralização. Na sua perspetiva, quem sai a ganhar em primeiro lugar é o país. "Há um sério risco de Portugal perder 15% dos fundos. Se os dois partidos podem contribuir para evitar este drama, é bom." Mas também Marcelo Rebelo de Sousa ganha pontos nesta matéria, porque era seu objetivo conseguir pactos de regime. Em terceiro lugar, explica, ganha António Costa e Rui Rio.

"Costa ganha porque dá ideia de ser um político moderado, que dialoga à direita e à esquerda", sublinha. "E já ganhou capacidade de negociação com os seus parceiros da esquerda [BE e PCP]." Já Rui Rio, acrescenta, "reforça a ideia de político sério e responsável", conseguindo passar uma ideia de demarcação do mandato do ex-presidente do PSD, Pedro Passos Coelho.