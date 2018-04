Ana Gomes quer saber como o PS “se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos”

As declarações da eurodeputada do PS no Twitter surgem como reação às suspeitas que recaem sobre o ex-ministro socialista Manuel Pinho, que terá recebido meio milhão de euros do GES enquanto governava. Ana Gomes quer que no próximo congresso socialista esta questão seja “escalpelizada”

Ana Gomes, eurodeputada socialista, defendeu este sábado que o PS "não pode continuar a esconder a cabeça na carapaça da tartaruga", numa reação às suspeitas que se adensam sobre o ex-ministro Manuel Pinho, suspeito de ter quatro offshores e cujas contas bancárias estão a ser investigadas pelo Ministério Público, como noticiou este sábado o Expresso. "O próximo congresso é uma oportunidade para escalpelizar como [o PS] se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos", escreveu Ana Gomes no Twitter. A eurodeputada acrescentou ainda que essa iniciativa interna deverá ser feita "pela renegeração do próprio PS, da política e do país". As suspeitas sobre o ex-ministro tomam nova forma com a descoberta de que terá recebido meio milhão de euros do Grupo Espírito Santo enquanto governava, através de uma das suas offshores, a Tartaruga Foundation (do Panamá), como revelou o jornal "Observador" na quinta-feira. A essa offshore, no total, chegaram €1,03 milhões da Espírito Santo Enterprises entre outubro de 2006 e junho de 2012, dos quais €500 mil euros enquanto Manuel Pinho era ministro da Economia. O próximo Congresso Nacional do PS, no qual Ana Gomes defende que esta questão seja discutida, realiza-se entre os dias 25 e 27 de maio na Batalha. Ver Twitter