Ricardo Salgado constituído arguido no caso EDP

Os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Carlos Casimiro e Hugo Neto, queriam que a Polícia Judiciária (PJ) constituísse como arguido o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, noticiou quinta-feira o Observador. E isso acabou por acontecer esta sexta-feira, confirmou o advogado de Salgado, Francisco Proença de Carvalho.

“Depois de ter sido “pré-constituído arguido” pelo Observador entre quarta-feira e quinta-feira, o Dr. Ricardo Salgado confirma que foi esta sexta-feira formalmente constituído arguido no denominado caso “EDP””, esclarece Francisco Proença de Carvalho.

De acordo com o Observador, os procuradores emitiram um despacho em que dão instruções à PJ para que constitua Ricardo Salgado como arguido no caso EDP. A investigação diz respeito a benefícios de mais de 1,2 mil milhões de euros alegadamente concedidos à principal elétrica nacional por parte de Manuel Pinho, ex-ministro da Economia do Governo de José Sócrates.

Em causa estão pagamentos no valor de mais de um milhão de euros que terão sido realizados entre 18 de outubro de 2006 e 20 de junho 2012 a uma nova sociedade offshore de Manuel Pinho, a Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises, outra offshore com sede nas Ilhas Virgens Britânicas (habitualmente designada como “saco azul” do GES).

Os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto consideram que as transferências foram realizadas por ordem de Ricardo Salgado para beneficiar o Banco Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo e a EDP enquanto Manuel Pinho exerceu funções públicas no Governo de Sócrates.

Francisco Proença de Carvalho indica que “é falsa e despropositada a tese agora fabricada pelo Ministério Público de que o Dr. Ricardo Salgado teria participado num suposto acto de corrupção do Dr. Manuel Pinho, em benefício do GES e da EDP”.



“No acto formal de constituição de arguido realizado no processo, apenas foi transmitida ao Dr. Ricardo Salgado uma indiciação parca e repleta de generalidades. Até agora, o Observador teve uma maior deferência pela Defesa, porque já transmitiu mais detalhes quanto às intenções do M.P., no inquérito”, comentou ainda o advogado de Ricardo Salgado.

“O Dr. Ricardo Salgado não contribuirá para o triste espectáculo público a que se tem assistido sobre casos judiciais e que nada tem credibilizado a Justiça”, conclui Francisco Proença de Carvalho.