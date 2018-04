Jerónimo de Sousa saúda novo presidente cubano e encoraja “luta” contra “criminoso” bloqueio dos EUA

O líder comunista português “expressa, a todo o povo cubano, a solidariedade dos comunistas portugueses”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, desejou esta sexta-feira sucesso ao novo Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, reiterando "a solidariedade dos comunistas portugueses" na "luta" contra o "criminoso bloqueio dos EUA".

"Saudando igualmente o Partido Comunista de Cuba (PCC) e o seu primeiro-secretário, Raúl Castro", o líder comunista português "expressa, a todo o povo cubano, a solidariedade dos comunistas portugueses e a sua determinação em prosseguir a luta pelo fim das ingerências, campanhas e ataques à República de Cuba, desde logo do criminoso bloqueio dos EUA'", lê-se em nota à comunicação social.

O texto do PCP atribui a Jerónimo de Sousa a apreciação de que a "eleição culmina um processo eleitoral de exemplar participação, em si mesmo uma poderosa afirmação do sentido patriótico e consciência revolucionária, do caráter da Revolução Cubana e do apego do povo cubano aos valores do socialismo".

O candidato único à sucessão de Raúl Castro, Diaz-Canel, engenheiro eletrónico de 58 anos, foi eleito por quase unanimidade (603 dos 604 votos) quinta-feira pela Assembleia Nacional de Cuba. O novo chefe de Estado da ilha caribenha já era primeiro vice-presidente desde 2013.

O novo presidente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros cubanos tem mandato renovável de cinco anos, terminando agora a presença de 60 anos dos "irmãos Castro" - Fidel e depois Raul - como líderes de Cuba.

Raul Castro, ainda dirigente máximo do PCC aos 86 anos, afirmou entretanto que encara Díaz-Canel como futuro sucessor também na liderança dos comunistas cubanos, cargo que pretende deixar em 2021.