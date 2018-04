BE quer ouvir Constantino Sakellarides no parlamento sobre a sua demissão

A saída de Constantino Sakellarides foi esta sexta-feira avançada pelo Expresso, segundo o qual divergências de pensamento” motivaram a demissão do especialista

O Bloco de Esquerda (BE) pediu esta sexta-fe a audição no parlamento do ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Constantino Sakellarides, que se demitiu do cargo de consultor do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

Justificando o requerimento esta sexta-feira apresentado, o BE "considera importante que a comissão parlamentar de Saúde possa debater" com Constantino Sakellarides "os constrangimentos que enfrentou, bem como os motivos que o levaram a tomar esta decisão de afastamento".

Um dos elementos centrais deste projeto era, segundo Constantino Sakellarides, o desenvolvimento de um plano individual de cuidados para as pessoas com vários problemas de saúde, com doença crónica associada, o que significa cerca de 30% da população portuguesa.

Em declarações à Lusa, o professor catedrático esclareceu que não se tratou de uma zanga com Adalberto Campos Fernandes, assinalando que as "relações começam, evoluem e acabam".