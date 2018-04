Jerónimo diz estar na mão de deputados posição sobre duplicação de apoio a viagens

O secretário-geral comunista entende caber a cada deputado uma posição sobre "valores e princípios" com que desempenham a respetiva missão, comentando a polémica sobre a duplicação de apoios pagos aos eleitos pelos Açores e Madeira.

"Mais do que comissões de ética, projetos de lei ou iniciativas legislativas, está nas mãos de cada um assumir esses valores e princípios e a forma de estar na Assembleia da República", disse Jerónimo de Sousa, à margem de uma visita ao Hospital de São José, Lisboa.

Sublinhando tratar-se de uma "resposta pessoal de quem é deputado há não sei quantas décadas", o líder comunista declarou que a "questão depende muito da forma como" cada tribuno assume "os valores e os princípios do mandato" com que "foi responsabilizado pelo povo português". "Preferíamos que cada um tomasse a sua posição", concluiu.

Na segunda-feira, o deputado do BE Paulino Ascensão, eleito pela Madeira, renunciou ao seu mandato de deputado, um dos visados pela notícia do semanário Expresso sobre os abonos para deslocações dos eleitos pelas regiões autónomas.

Entretanto, o PSD requereu que a Subcomissão de Ética se pronuncie "com carácter de urgência" sobre a eventual duplicação de apoios pagos, num rol de nomes que inclui parlamentares de PSD e PS, nomeadamente o presidente e líder da bancada socialista, Carlos César.

Paulino Ascensão prometeu ainda devolver a totalidade do valor do subsídio de mobilidade a instituições sociais da Madeira.