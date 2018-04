Empresas, cultura e encontros com o rei: assim serão os três dias de Marcelo em Espanha

Assim que desceu do avião e chegou ao Palácio do Pardo, em Madrid, pelas 21h30 deste domingo, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas para explicar a importância da relação, versátil e com ramificações variadas, entre Portugal e Espanha. O Presidente deu exemplos: as relações empresarias crescem, os laços culturais adensam-se, a relação política na União Europeia ganha peso. E é essa variedade que esta visita de três dias irá refletir, a julgar pelo conjunto de compromissos que manterão o PR ocupado.

A visita oficial tem início esta segunda-feira de manhã, altura em que Marcelo vai receber a chave de ouro da cidade de Madrid, marcar presença numa homenagem aos caídos por Espanha e ter um almoço privado com os reis de Espanha. De seguida, haverá tempo para uma conferência na universidade madrilena Carlos III, antes de jantar de novo na companhia dos reis – que, de resto, marcarão presença em boa parte da visita de Estado, a décima em que Felipe VI e Marcelo se cruzam, como o próprio Presidente fez questão de salientar à chegada.

A vertente empresarial e económica será marcante nesta visita. Na terça-feira, o Presidente vai estar na sessão de abertura do Encontro Empresarial Portugal-Espanha, onde falará, a par de António Saraiva, presidente da CIP, do presidente da Câmara de Comércio de Espanha, e do ministro espanhol da Economia. Neste dia, é de esperar que Marcelo, que já conta com um grupo de deputados (PSD, PS, PCP e CDS) a acompanhá-lo, conte também com a presença de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, que se juntará à comitiva e ficará até ao fim da visita.

É também na terça-feira que o Presidente se vai encontrar com jovens portugueses – que estão a estudar em Espanha ou empreendedores – e depois com Mariano Rajoy, líder do Governo espanhol, dirigindo-se ainda às Cortes, isto é, às duas câmaras do Congresso espanhol.

A cultura terá lugar neste segundo dia de visita: Marcelo irá visitar a exposição "Pessoa. Toda a arte é uma forma de literatura", que se foca não só na obra de Fernando Pessoa como também na de artistas como Almada Negreiros ou Amadeo de Souza Cardoso e que está exposta no Museu Reina Sofía. Um dos seus curadores é, aliás, o português João Fernandes, que é hoje subdiretor do museu e já foi diretor do museu Serralves, no Porto.

Marcelo não se ficará apenas por Madrid: no terceiro e último dia da visita, viajará acompanhado pelo rei até Salamanca, para visitar um evento em que se darão a conhecer algumas startups e participar num ato solene na universidade de Salamanca. Será ainda na quarta-feira o seu regresso a Lisboa, o final de uma visita que aconteceu quase imediatamente a seguir à visita ao Egito, na semana passada.

À chegada a Madrid, Marcelo não perdeu tempo e prestou algumas declarações, focando-se nas relações – boas e evolutivas – entre Portugal e Espanha e na “vantagem” que o Brexit poderá representar para os portugueses no contexto dos equilíbrios na União Europeia. Mas não houve conversas sobre a situação nacional – nem deverá haver durante o resto da visita, avisou Marcelo, questionado sobre o Plano de Estabilidade e a possível instabilidade na maioria de esquerda que apoia o Governo no Parlamento. O mesmo para a questão catalã, desta vez por ser um assunto interno espanhol: “Eu tenho dois irmãos. Não me passa pela cabeça pronunciar-me sobre a vida dos meus dois irmãos”.