Descentralização. Costa confirma assinatura “em breve” de acordo com PSD

Sobre possíveis aumentos na função pública, o primeiro-ministro limitou-se a dizer que “continuará a ser valorizada”

O primeiro-ministro António Costa manifestou-se esta manhã esperançado em assinar "em breve" um acordo sobre a descentralização com o PSD , na medida em que esta representa uma "pedra angular da reforma do Estado".

Trata- se de um assunto que diz respeito à estratégia de Portugal até 2030, um período que atravessa três legislaturas, razão pela qual, disse, deve "mobilizar o país" e também o conjunto das comunidades portuguesas.

António Costa falava à margem do I Encontro de Cônsules Honorários, que se realiza hoje e amanhã em Lisboa, coma participação de pelo menos 108 cônsules num universo de 234 em 105 países.

No domingo à noite, no seu comentário semanal no "Jornal da Noite" da SIC, Luís Marques Mendes já tinha antecipado que os acordos políticos sobre a descentralização e fundos comunitários, mantidos com o PSD desde a eleição de Rui Rio, deviam ser assinados ainda esta semana

"É extemporâneo discutir agora Orçamento para 2019"

Questionado pelos jornalistas sobre os possíveis aumentos da função pública, o primeiro-ministro afirmou que essa é "uma discussão fora de tempo", sublinhando que "a seu tempo haveremos de negociar o Orçamento para 2019". E destacou: "Agora é manifestamente extemporâneo".

Segundo António Costa, este Governo "tem tido uma atitude de permanente valorização da função pública", que todos os anos viu aumentar os seus rendimentos. Também para o ano isso acontecerá , disse, " seja pelo processo de descongelamento de carreiras ou outro, veremos na altura própria".