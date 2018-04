Margarida Balseiro Lopes é a primeira mulher à frente da JSD

Deputada de 28 anos foi eleita este domingo, no 25º Congresso dos jovens social-democratas

A deputada Margarida Balseiro Lopes, de 28 anos, foi eleita este domingo presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), tornando-se a primeira mulher a liderar os "jotas" do PSD.

Maragarida Balseiro Lopes foi eleita no 25º Congresso dos jovens social-democratas, realizado na Póvoa de Varzim, derrotando André Neves, que também disputava a liderança.

Ao contrário do adversário, que apoiou o atual presidente do PSD, Rui Rio, nas últimas eleições diretas do partido, a nova líder da JSD não declarou apoio a nenhum candidato nesta disputa interna.

A JSD era, desde dezembro de 2014 e até agora, liderada pelo deputado Simão Ribeiro, de 31 anos.