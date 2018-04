Síria: Ataques merecem "a mais vigorosa condenação" da CGTP

A CGTP afirmou hoje que os ataques na Síria levados a cabo esta madrugada pelos Estados Unidos, França e Reino Unido merecem da central sindical "a mais vigorosa condenação".

Em comunicado, a central sindical liderada por Arménio Carlos diz tratar-se de "um ato perpetrado em violação do Direito Internacional e da Carta da ONU, procurando introduzir novos elementos de desestabilização e contrariar os avanços alcançados pelo diálogo e os esforços de vários países para trazerem de volta a paz" à Síria.

"Invocar o uso de armas químicas em Douma é um ato da mais profunda manipulação -- vejam-se as mentiras mais recentes em relação ao Iraque e à Líbia, com as dramáticas consequências que se conhecem", afirma a CGTP, que diz que há "um claro intento de manietar a opinião pública e procurar justificar a agressão".