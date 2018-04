Encontro com Donald Trump na forja

O programa das comemorações do 10 de Junho está em grande parte definido mas ainda tem um ponto de interrogação chamado Washington. Começa nos Açores, em Ponta Delgada, voa para os Estados Unidos, primeiro Boston, depois Providence, com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa em dupla oficial. No dia 11, separam-se: Costa vai para a Califórnia com um programa mais económico e Marcelo mantém-se na costa leste. A dúvida é se o PR poderá alargar a sua agenda dos contactos com as comunidades portuguesas a contactos mais políticos, incluindo com o Presidente Donald Trump.

