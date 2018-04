Rui Rio vai encerrar Congresso da JSD

O 25.º Congresso Nacional da JSD, que se realiza este fim de semana na Póvoa de Varzim, coloca frente a frente André Neves e Margarida Balseiro Lopes, respetivamente vice-presidente e secretária-geral da “jota” nestes últimos dois anos.

A abertura do congresso que irá eleger quem sucede a Simão Ribeiro, deputado laranja que celebra 32 anos a 13 de maio e foi em final de fevereiro eleito líder da concelhia de Lousada – cargo até então exercido pelo seu irmão Agostinho Gaspar Ribeiro, nos últimos três mandatos –, estará esta noite a cargo do recém-empossado secretário-geral do partido, José Silvano.

O encerramento dos trabalhos, agendado para domingo, pelas 12h30, contará com a presença e intervenção do líder dos sociais-democratas, Rui Rio, que teve como apoiante de campanha o agora candidato a presidente da JSD André Neves, enquanto a concorrente Margarida Balseiro Lopes admite ter dado o seu voto a Santana Lopes. Tal como noutros congressos da 'jota', a participação do partido-mãe nas eleições da juventude laranja não é isenta de críticas.

Durante o encontro de três dias, além da moção estratégica para o mandato 2018/20 serão ainda apresentadas 70 propostas políticas sectoriais de militantes afetos às estruturas locais laranjas do norte a sul do país e das regiões autónomas da Madeira e Açores, desafios temáticos que atravessam reformas nos sectores da saúde, educação ou justiça num horizonte até 2013, e ainda estruturais em áreas como o ambiente e descentralização.

“Alargamento da idade de voto para os 16 anos”, “Reforma da figura do político”, Descentralização, um estatuto fiscal para o interior”, “Contrariar o fenómeno demográfico criando incentivos à compra de habitação própria”, “A precaridade no mercado de trabalho”, “Estágios? Sim, Sem apoio?, Não”, “Estagiários de profissão: um país que vive dos estagiários que não conseguem viver do país” são algumas das propostas em debate ao longo de três dias, na Póvoa do Varzim.