Governo vai recrutar técnicos para Administração Pública

Mário Centeno anunciou que o Governo vai promover um processo de recrutamento na Administração Pública. O ministro das Finanças defendeu esta sexta-feira, na conferência de imprensa de apresentação do Programa de Estabilidade 2018-2022, que “é necessário o rejuvenescimento da Administração Pública”.

“Vamos, e fazemos nota disso, promover ativamente um processo de recrutamento técnico para a Administração Pública em áreas muito especializadas”, disse Centeno. “Em 2018, temos um recuperação muito significativa na Administração Pública e também na área do pessoal. E essa é a trajetória que vamos continuar”, acrescentou.

Centeno sublinhou ainda que a Função Pública tem vindo “a ter uma atenção muito especial por parte do Governo”, justificando que “todos os compromissos assumidos foram cumpridos”. Como exemplo, referiu a revisão do horário de trabalho, as ações de formação e o descongelamento das carreiras. “E continuamos com uma agenda preenchida”, referiu.