Aprovada nova lei da identidade de género

Lei baixa a idade para mudar de sexo no Cartão do Cidadão e acaba com a obrigatoriedade de apresentação de um relatório médico para o fazer

A nova lei da identidade de género – que baixa para 16 anos a idade para mudar de sexo no Cartão do Cidadão e acaba com a obrigatoriedade de apresentar um relatório médico para o fazer – foi esta sexta-feira aprovada. Teresa Leal Coelho, do PSD, violou a disciplina de voto e alinhou ao lado do PS, BE, PAN e PEV. A bancada comunista absteve-se e CDS e PSD estiveram contra.

Depois da votação, ouviram-se palmas de ativistas de defesa dos direitos LGbTi que estavam nas galerias. Foram acompanhados por vários deputados do BE, do PS e do PAN que se voltaram para as galerias.

De acordo com uma contagem feita pela mesa da Assembleia da República, votaram a favor 109 deputados e contra 106, uma vez que, como não foi requerida a votação uninominal, foi contabilizada a totalidade dos parlamentares por bancada, apesar de não estarem presentes a totalidade dos deputados.

O texto final, que resulta de uma proposta do Governo e de projetos do BE e PAN, vai permitir que maiores de 16 anos possam alterar o seu género e nome próprio no registo civil, apenas mediante requerimento e sem necessidade de recorrer a qualquer relatório médico.

Entre os 16 e os 18 anos, este procedimento terá de ser autorizado pelos representantes legais.

O diploma proíbe ainda, "salvo em situações de comprovado risco para a saúde", intervenções cirúrgicas ou farmacológicas que impliquem alterações do corpo ou características sexuais dos bebés e crianças intersexo.

[Notícia atualizada às 13h27]