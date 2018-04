Crianças com cancro no S. João: Governo vai “resolver o problema” – palavra de Presidente

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu esta manhã que "há sensibilidade do Governo para enfrentar e desbloquear o problema" das crianças com cancro que têm de receber tratamento nos corredores do Hospital de S. João, no Porto.

Em declarações aos jornalistas depois de ter participado na sessão de abertura do Congresso da CIP,em Santa Maria da Feira, o Presidente da República sublinhou que esta "é uma questão antiga" que já acompanhava de perto antes de estar no Palácio de Belém. Estava até "razoavelmente envolvido" neste caso, sublinhou, antes de garantir ter já apurado que o Governo "já ou em tempo útil vai indicar que vai contribuir para resolver o problema".