Deputados do PSD “consensualmente contra” mudança de género aos 16 anos

“À partida, não haverá liberdade de voto no PSD” no que toca à questão da mudança de género aos 16 anos. A frase é de Fernando Negrão, líder do grupo parlamentar social-democrata, à saída de uma reunião da bancada nesta quinta-feira onde, segundo Negrão e outros deputados ali presentes, as questões do género e da paridade agitaram o debate.

Apesar de na semana passada fonte da direção da bancada do PSD ter adiantado ao Expresso que o partido deveria dar liberdade de voto nesta matéria aos seus deputados, na reunião desta manhã houve uma “opinião generalizada e consensualizada no sentido de não permitir” que a proposta do Governo seja aprovada. Neste projeto, prevê-se que os jovens a partir dos 16 anos possam mudar o nome e género no cartão de cidadão com autorização dos pais mas sem parecer médico. Foi especialmente contra este último ponto que Negrão se manifestou, em declarações aos jornalistas.

A decisão sobre o sentido de voto (o projeto começa a ser votado esta sexta-feira, na especialidade) ainda não está fechada porque falta saber a posição final da Comissão Permanente, disse o líder parlamentar aos jornalistas. O Expresso sabe que quando o órgão se reuniu, a maioria dos membros defendeu o voto contra sem liberdade de voto. Deputados presentes na reunião da bancada defendem que também ali a maioria é “esmagadoramente contra' e que alguns parlamentares que ainda não tinham definido posição se afirmaram contra depois deste debate interno.

Como o Expresso noticiava a semana passada, a aprovação do projeto está garantida com apenas um voto, tendo em conta as posições favoráveis de PS, BE, PEV e PAN e a abstenção do PCP. A liberdade de voto dos sociais-democratas poderia traduzir-se numa aprovação mais expressiva.

À saída da reunião, Negrão reafirmou ainda a posição favorável do PSD à proposta do Governo que torna a lei da paridade mais abrangente, ou seja, propõe um mínimo de 40% de mulheres em listas políticos, quando a percentagem atual é de 33%, e estabelece que as listas que não cumprirem esse requisito - assim como a alternância entre homeme mulher nos primeiros lugares da lista - não serão aceites.

A despedida de Montenegro

Ao mesmo tempo que Negrão se preparava para falar, um dos seus antecessores no cargo, Luís Montenegro, rondava os corredores da Assembleia. É que esta quinta-feira é o último dia como deputado, depois de 16 anos no Parlamento, e Montenegro - que na quarta-feira marcou a despedida com um jantar onde marcaram presença nomes como Passos Coelho, Marques Mendes ou Fernando Negrão - não teve mãos a medir. Depois de dar uma entrevista à SIC, passou pela reunião da bancada e foi despedir-se, como é tradição, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

À saída do encontro, Montenegro, um dos mais notados críticos de Rui Rio, voltou a assegurar não acreditar que “haja oposição interna no PSD” e que só a faz a António Costa e ao seu Governo. Há sim “diversidade de opiniões”, porque “só no BE e no PCP é que toda a gente pensa a mesma coisa todo o tempo e de igual maneira”.

Com um “presidente legitimado” por uma votação recente e um “ciclo eleitoral muito exigente e complexo pela frente”, Montenegro não assumiu - para já - a ambição de liderar o PSD. Mas vai andar por aí - apesar de ficar apenas como “militante base”, o próprio admitiu que tem uma voz pública e vai usá-la, com uma “contribuição humilde” - e lembrou que o PSD tem a missão de governar. “Rio está obrigado a manter esta ambição muito viva e construir uma alternativa de confiança. Ele não é especial; todos os líderes têm de o fazer”.