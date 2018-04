As seis razões de Santos Silva para não expulsar diplomatas russos

Portugal respeitou os seus compromissos enquanto membro da União Europeia e da NATO e conseguiu conjugar na sua reação ao caso Skripal “firmeza” e “cautela”, sem destoar dos seus principais aliados. Foi esta a ideia que Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, passou esta manhã em audição no Parlamento. E, sendo um processo “dinâmico”, fez questão de lembrar que a questão não está fechada, mas que Portugal decidiu “não começar pelo fim”.

“Foi a decisão inicial apropriada”. O ministro começou por recordar que Portugal esteve desde o princípio do processo, quando se soube do envenenamento de um ex-espião russo e da sua filha em território britânico, ao lado dos estados-membros da UE e da NATO, tendo chamado o seu embaixador em Moscovo a Lisboa, “situação que se mantém”.

“Decidimos não começar pelo fim nem pelo princípio do catálogo de medidas apropriadas. Foi um nível relativamente alto de ação diplomática”, defendeu o governante.

A carta de Boris Johnson

Na sua intervenção inicial, Santos Silva decidiu apresentar as razões e o raciocínio que justificam a posição portuguesa, que teve por base não só o acordo em relação à tomada de posição europeia – com as autoridades britânicas a concluírem que há “alta probabilidade” de o ataque ser responsabilidade da Rússia e dez diplomatas russos a serem expulsos da NATO – mas também, por outro lado, a “prudência e a cautela”. Isto porque, recordou Santos Silva, o caso não está fechado e depende da “evolução decorrente de novos elementos de prova, novas ações, respostas ou ausências de resposta”, mas também é preciso acautelar “a funcionalidade da nossa embaixada em Moscovo e apoio aos mais de 500 cidadãos portugueses e agentes económicos que têm interesses diretos ou indiretos no país”.

A posição portuguesa mereceu, adiantou o governante, o agradecimento do Reino Unido, expresso numa carta do homólogo britânico, Boris Johnson, dirigida ao próprio Santos Silva, em que “agradeceu a solidariedade e compreendeu a gravidade da decisão que Portugal tomou”.

Feito este balanço, Santos Silva resumiu as razões portuguesas para tomar a opção de apoiar o Reino Unido e chamar o embaixador em Moscovo a LIsboa, enquanto outros aliados tomavam opções mais duras como a de expulsar diplomatas russos (uma medida pedida pelo PSD). O “cumprimento escrupuloso das nossas responsabilidades enquanto membros da UE e da NATO”, mostrando condenação “firme” do ataque; a “solidariedade devida” com o Reino Unido; a “valorização do diálogo, desejavelmente não confrontacional”; a prudência e a cautela levaram Portugal a, pelo menos até agora, decidir desta forma.

O ministro levou mesmo a carta a si dirigida por Boris Johnson à comissão, lendo um excerto em que o governante britânico diz “não subestimar por um momento a gravidade da decisão” portuguesa. “Portugal optou por uma medida que ao mesmo tempo suspendeu para todos os efeitos os contactos com a federação russa, preservando a funcionalidade da sua embaixada”, defendeu Santos Silva. “Cada um defende o seu interesse nacional. Não me considero que se encontre uma dissonância no nível de respostas considerado o interesse de cada país”. Essa avaliação deve ser feita tendo em conta as 'dimensões dos países' e suas representações diplomáticas - o Governo já tinha lembrado que Portugal tem apenas três representantes em Moscovo - para preservar a posição portuguesa lá fora como 'construtor de pontes'. 'Não é afirmar a nossa singularidade contra as nossas alianças, nunca. A nossa singularidade depende das nossas alianças', frisou.

BE: “Alinhamos pela análise do Governo”

O ministro falou também em resposta às críticas do PSD, tecidas pelo deputado Carlos Costa Neves. Dizendo ver “um padrão nesta reação do Governo”, enquanto se verifica 'uma clara escalada da guerra híbrida”, o social-democrata defendeu que Portugal teve uma “posição dissonante” em relação aos seus aliados, acabando por ter uma “reação fraca e titubeante”. “Não nos podíamos ter isolado como nos isolámos”.

Seguiram-se críticas variadas à atuação da Rússia, hoje uma “ameaça global”.“Não aceitamos a invasão da Ucrânia, da Geórgia, da Moldávia, a ingerência na Tchetchénia. Rejeitamos os constantes atos de guerra híbrida. Recusamos recurso a notícias falsas como sobre as Lajes”, declarou Costa Neves, classificando a posição de “quase neutralidade portuguesa” como “um erro grave”.

“O que está aqui em causa não é a anexação da Crimeia”, respondeu Santos Silva, mas um caso em “particular”. Do lado do BE, Pedro Filipe Soares fez questão de desmontar os argumentos sociais-democratas. Criticando PSD (e CDS) por querer seguir a 'tática do rebanho', que já levou o país a algumas das 'piores fotografias da política externa' - como no caso da guerra do Iraque, exemplificou - o deputado sublinhou que neste caso, BE e Governo estão alinhados na política externa. Sobre os ataques à Rússia, o líder parlamentar bloquista aproveitou para fazer paralelismos com os EUA: 'Propagação de notícias falsas? O que é que o presidente dos EUA faz diariamente?'.